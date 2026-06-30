Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Kaja Kallas ve beraberindeki Avrupa Birliği heyeti ile Ankara'da bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi ve Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Kaja Kallas, Genişlemeden Sorumlu AB Komiseri Marta Kos ile İçişleri ve Göçten Sorumlu AB Komiseri Magnus Brunner ile Ankara'da görüştü.