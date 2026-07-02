İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Ankara'da gerçekleştirilecek NATO Zirvesi için alınan önlemlere ilişkin, 'Alınan tedbirlerin geçici bir tedbir olduğunu ve yalnızca ortak güvenliğimiz için uygulandığını ifade etmek istiyorum' dedi.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, 'Milletvekilleri İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nın dördüncüsüne katıldı. Gölbaşı Vilayetler Evi'nde gerçekleşen buluşmada Bakan Çiftçi, bakanlığın faaliyetleri kapsamında uyuşturucu, asayiş suçları, trafik verileri ve operasyonlar hakkında güncel bilgiler ile verileri paylaştı. Bakan Çiftçi ayrıca 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne ilişkin alınan güvenlik tedbirlerini milletvekilleriyle paylaştı. Bakan Çiftçi, 'Toplamda 56 bin 288 personelimiz görev yapacak. Bunların 48 bin 841'i emniyet personelimizden, 7 bin 447'si de Jandarma Genel Komutanlığımızın personelinden oluşuyor. Ayrıca 4 bin 405 ekip veya tim de bu tedbirler kapsamında görev alacaklardır. Zirvenin güvenli bir şekilde gerçekleştirilmesi için İçişleri Bakanlığımız bünyesinde bir koordinasyon merkezi oluşturuldu'' dedi.

'Türkiye, güvenli organizasyon kabiliyetiyle bu konuda haklı takdir toplamış bir ülkedir'

Bakan Çiftçi, Türkiye'nin bugüne kadar birçok uluslararası organizasyona başarıyla ev sahipliği yaptığının altını çizerek, ''Güvenli organizasyon kabiliyetiyle bu konuda haklı bir takdir toplamış bir ülkedir'' açıklamasında bulundu.

Alınan güvenlik tedbirlerinin vatandaşların günlük hayatını en az düzeyde etkileyecek şekilde planlandığını belirten Bakan Çiftçi, 'Trafik akışının da mümkün olan en kısa sürede normale dönmesi için tüm hazırlıklar büyük ölçüde tamamlanmıştır'' dedi. Alınan tedbirlerin geçici bir tedbir olduğunu belirten Bakan Çiftçi, ''Yalnızca ortak güvenliğimiz için uygulandığını da ifade etmek istiyorum'' dedi. Güvenlik tedbirlerinin sadece sahada olmadığı belirten Bakan Çiftçi, ''Suç ve suçlularla mücadele amacıyla siber ortamda da 7-24 sanal devriye faaliyetlerimiz devam ediyor. Bunun için de ekstradan, fazladan toplam 639 personel görevlendirildi. Onlar da sanal devriyelerine devam ediyorlar'' açıklamasında bulundu.

'Güvenlik ve trafik tedbirlerinin tek amacı sorunsuz bir süreç temin etmektir'

Ankara'da düzenlenecek organizasyonun diplomatik ve güvenlik boyutunun önemine değinen Bakan Çiftçi, 'NATO Liderler Zirvesi'ne 32 müttefik ülkenin yanı sıra 9 da davetli ülke olmak üzere toplam 41 ülkeden 52 liderin katılması bekleniyor. Bu ölçekte bir organizasyon sadece diplomatik açıdan değil, güvenlik bakımından da en üst düzeyde planlama ve koordinasyon zorunlu kılmaktadır' dedi.

Devletin bu kapsamlı organizasyonda güvenliği en üst perdeden sağlama yükümlülüğü bulunduğunu belirten Bakan Çiftçi, 'Bunun için alınan tedbirler zirvenin gerçekleştirileceği Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ve Congresium başta olmak üzere heyetlerin konaklayacağı oteller, havalimanları, bu noktalar arasındaki ulaşım güzergahları ve Ankara'nın giriş-çıkış noktalarını kapsayacak şekilde oldukça ayrıntılı bir şekilde hayata geçirilmiştir. Uygulanan güvenlik ve trafik tedbirlerinin tek amacı vardır, o da vatandaşlarımızın, misafir heyetlerin ve güvenlik personelinin güvenliğini sağlamak, zirvenin düzenli ve sorunsuz şekilde gerçekleştirilmesini temin etmektir' ifadelerini kullandı.

'Planlamalar vatandaşımızın günlük hayatını en az düzeyde etkileyecek şekilde yapıldı'

Alınan önlemlerin keyfi olmadığının ve vatandaşların günlük yaşantısını olumsuz etkilememesi adına en üst düzey koordinasyon sağlandığının altını çizen Bakan Çiftçi, 'Her uygulama, uluslararası güvenlik standartları, risk analizleri ve ilgili kurumlarımızın koordinasyonu çerçevesinde belirlenmiştir. Bununla ilgili Ankara Valiliğimizin, İçişleri Bakanlığımızın, Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Cevdet Yılmaz'ın başkanlığında yapılan toplantılar değişik toplantılar oldu. Vatandaşlarımızın günlük hayatını en az düzeyde etkileyecek planlamalar yapılmış, trafik akışının da mümkün olan en kısa sürede normale dönmesi için tüm hazırlıklar büyük ölçüde tamamlanmıştır. Güvenlik birimlerimiz ve ilgili kurumlarımız sahada büyük bir koordinasyon ve fedakârlık içerisinde görev yapmaktadırlar. Türkiye bugüne kadar birçok uluslararası organizasyona başarıyla ev sahipliği yapmış, güvenli organizasyon kabiliyetiyle bu konuda haklı bir takdir toplamış bir ülkedir. NATO Liderler Zirvesi de aynı anlayış ve devlet ciddiyetiyle gerçekleştirilecektir' diye konuştu.

'Tedbirler ortak güvenliğimiz için alınıyor''

Vatandaşların göstereceği sağduyunun önemine vurgu yapan ve zirve için kurulan koordinasyon mekanizmalarına değinen Bakan Çiftçi, 'İnşallah aldığımız tedbirler neticesinde NATO Liderler Zirvesi'ni de kazasız belasız bir şekilde tamamlamayı hedefliyoruz. Vatandaşlarımızın göstereceği anlayış ve sabır bu önemli organizasyonun başarıyla tamamlanmasına katkı sağlayacaktır. Ben vatandaşlarımıza anlayışlarından dolayı teşekkür ediyorum. Alınan tedbirlerin geçici bir tedbir olduğunu ve yalnızca ortak güvenliğimiz için uygulandığını bu vesile ile ifade etmek istiyorum' dedi.

'Zirve için İçişleri Bakanlığı bünyesinde koordinasyon merkezi kuruldu'

Zirve kapsamında kurulan koordinasyon merkezlerine ilişkin de bilgiler paylaşan Bakan Çiftçi, 'Zirvenin güvenli bir şekilde gerçekleştirilmesi için Ankara Valiliği bünyesinde ve İçişleri Bakanlığımız bünyesinde bir koordinasyon merkezi oluşturuldu. Hem Ankara Valiliğimiz hem de İçişleri Bakanlığımız konuyu yakından hassasiyetle takip ediyor' açıklamasında bulundu.

'Toplamda 56 bin 288 personelimiz görev yapacak''

Zirve kapsamında görev alacak personel sayılarını ve coğrafi güvenlik çemberinin detaylarını açıklayan Çiftçi, 'Toplamda 56 bin 288 personelimiz görev yapacak. Bunların 48 bin 841'i emniyet personelimizden, 7 bin 447'si de Jandarma Genel Komutanlığımızın personelinden oluşuyor. Ayrıca 4 bin 405 ekip veya tim de bu tedbirler kapsamında görev alacaklardır. Ankara ilindeki yol kontrol arama noktalarında ve komşu illerle de koordinasyonun sağlanması için planlamalarımız tamamlandı. Tedbirlerimiz sadece Ankara ile sınırlı değil, Ankara'yı çevreleyen illerle de oralarda da alınacak olan tedbirler var. Hatta bir üçüncü kuşak illerimizde de planlanan tedbirlerimiz var' ifadelerini kullandı.

Havalimanları ve güzergahlarda tedbirler alınacak

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ve intikal güzergahlarındaki personel dağılımını paylaşan Bakan Çiftçi, 'Esenboğa-Cumhurbaşkanlığı Külliyesi arasındaki güzergahta toplam 3 bin 926 personel görev yapacak. Mürted Ankara, yeni açılan Ankara Havaalanı ve Cumhurbaşkanlığı Külliyesi arasında da alınan tedbirlerde bin 742 personel görev almış olacak'' şeklinde konuştu.

Zirve kapsamında 24 saat esası ile çalışılacağını ifade eden Bakan Çiftçi, 'Havalimanları 3 tane, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ve güzergahlar ve otellerde yaşanması muhtemel olaylara karşı gerekli arama, tarama, trafik ve güvenlik kontrol noktalarının verimli bir şekilde ve minimum seviyede sürede tamamlanabilmesi için 24 saat esasına göre personel, araç, gereç ve köpekli unsurlarımız görevlendirilmiş durumda' dedi.

'Sokaklarda alınan tedbirler siber alemde dede alınacak'

Zirve güvenliğinin sadece fiziki alanla sınırlı kalmadığını, dijital boyutta da en üst düzey tedbirlerin devreye sokulduğunu belirten Bakan Çiftçi, 'Siber tedbirler de bizim açımızdan önemli. Sokaklarda yaptığımız uygulamaların benzerini siber alemde de gerçekleştiriyoruz. Suç ve suçlularla mücadele amacıyla siber ortamda da 7-24 sanal devriye faaliyetlerimiz devam ediyor. Bunun için de ekstradan, fazladan toplam 639 personel görevlendirildi. Onlar da sanal devriyelerine devam ediyorlar' ifadelerini kullandı.

Her ülke güvenlik tedbirini üst düzeyde tuttu

Bakan Çiftçi, Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen zirve için alınan geniş çaplı güvenlik tedbirlerinin Avrupa ülkelerinde düzenlenen önceki NATO toplantılarındaki uygulamalarla tamamen örtüştüğünü kaydetti. Alınan önlemlerin uluslararası standartlarda olduğunu vurgulayan Çiftçi, 'Bizden önceki toplantının yapıldığı Hollanda'da aynı güvenlik tedbirleri alındı. Avrupa'da icra edilen NATO stratejik güvenlik toplantılarında, önlemler her zaman en üst seviyede tutulmuştur. Dolayısıyla bu yüksek güvenlik prosedürlerini sadece biz uygulamıyoruz, daha önceki zirvelere ev sahipliği yapan tüm müttefik ülkeler de benzer şekilde güvenlik tedbirlerini en üst düzeyde uygulamıştı' ifadelerini kullandı.

Kapatılacak yolları açıkladı

NATO Liderler Zirvesi süresince kapatılacak yolları ise şöyle:

'Cumhurbaşkanlığı Külliyesi - ATO Congresium çevresinde Cumhurbaşkanlığı Bulvarı, Alparslan Türkeş Caddesi, Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi, Bestepe Caddesi, Söğütözü Caddesi, Şehit Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın Caddesi ile 2169 ve 2170 sokaklar trafiğe kapatılacaktır. Alegria Business Hotel çevresinde 286. Sokak ve 350. Sokak kapatılacaktır. Crowne Plaza Hotel çevresinde 173. Cadde, 171. Cadde ve 172. Cadde kapatılacaktır. Divan Hotel çevresinde Kişinev Caddesi, Jose Marti Caddesi, 720. Sokak ve 721. Sokak trafiğe kapatılacaktır. Wyndham Grand - Mercure - Mövenpick otelleri çevresinde Yaşam Caddesi, Adalet Sokak, 5. Sokak, Nergiz Sokak, 4. Sokak, 3. Sokak ve 1. Sokak kapatılacaktır. HiltonSA - Sheraton - Lugal otelleri çevresinde Tahran Caddesi, Arjantin Caddesi, İran Caddesi, Polonya Caddesi, Şehit Ömer Haluk Sipahioğlu Sokak, Boğaz Sokak, Billur Sokak, Bülten Sokak ve Güniz Sokak trafiğe kapatılacaktır. InterContinental Hotel çevresinde Atatürk Bulvarı'nın John F. Kennedy Caddesi ile Esat Caddesi arasında kalan bölümü ile Gülözü Sokak kapatılacaktır. JW Marriott Hotel çevresinde Ufuk Üniversitesi Caddesi, 1443. Sokak ve 1452. Sokak trafiğe kapatılacaktır. Metropolitan Hotel çevresinde ise 1377. Sokak, 1380. Sokak ve 1381. Sokak ile birlikte bunlara bağlanan tüm yollar trafiğe kapatılacaktır. Yaya geçişlerinde herhangi bir kısıtlama yaşanmayacaktır.'