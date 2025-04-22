“İhracatın Katkısıyla Üretim ve Gelir Arttı”

Tarım diplomasisinin önemine değinen Bolat, ihracatın üretime büyük bir ivme kazandırdığını ifade ederek, "Eğer ihracat olmasaydı tarımsal üretimimiz bu seviyelere ulaşamazdı. Çiftçimiz üreterek kazandı, tüketicimiz makul fiyatlardan ürün buldu, ülkemiz ise döviz kazancı sağladı" dedi.

Tarım, Tekstil ve Barınma: Değişmeyen Stratejik Sektörler

Konuşmasında pandeminin ve Rusya-Ukrayna savaşının küresel tarım ve enerji dengeleri üzerindeki etkilerine de değinen Bolat, tarım ve gıdanın, tekstil ve barınmayla birlikte her dönemde en stratejik sektörler arasında yer aldığını belirtti. Tarım sektörünün güvenliğinin ve üretimin sürdürülebilirliğinin Türkiye için hayati önemde olduğunu vurguladı.

Dünya Çapında Tarım Diplomasisi ve Tahıl Koridoru

Bakan Bolat, Türkiye'nin dünya tarım diplomasisinde de önemli bir rol üstlendiğini belirterek, Rusya-Ukrayna savaşı sırasında imzalanan Tahıl Koridoru Anlaşması ile dünya piyasalarına 33,3 milyon ton tahılın taşındığını, aksi takdirde temel gıda fiyatlarının 3-4 kat artabileceğini hatırlattı.

Gazze’deki Gıda Krizi ve İnsanlık Dramı

Gazze’de yaşanan gıda krizine de değinen Bolat, 18 Mart 2024’ten bu yana bölgeye tek bir kilo gıda yardımı dahi sokulamadığını ve bunun insanlık tarihine kara bir leke olarak geçeceğini söyledi.

İhracat Artışı ve İthalat Azalışı Dış Ticaret Fazlasını Artırdı

2023-2024 döneminde tarım ürünleri ihracatının yüzde 5,4 artarak 32,5 milyar dolara çıktığını kaydeden Bolat, aynı dönemde ithalatın 23,5 milyar dolardan 21,4 milyar dolara gerilediğini açıkladı. Böylece tarım ve gıda sektöründeki dış ticaret fazlası yaklaşık 11 milyar dolara yükseldi. En büyük pazarların Avrupa Birliği, Irak, Almanya, ABD, Rusya ve İtalya olduğunu belirten Bolat, en çok ihraç edilen ürünlerin ise taze sebze-meyve, unlu mamuller, makarna ve sert kabuklu kuruyemişler olduğunu aktardı.

Çiftçiye Destek, Tüketiciye Uygun Fiyat

Son olarak tarımsal üretimde iklim risklerine karşı da tedbirlerin artırıldığını dile getiren Bolat, çiftçilerin zirai don gibi doğal afetlerden zarar görmemesi için çalışmalar yürüttüklerini ve tüketiciye de makul fiyatlarda ürün temini için kararlı olduklarını söyledi.