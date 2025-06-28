Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Rusya temaslarını sürdürüyor. Bolat başkent Moskova'da Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK)/ Dünya Türk İş Konseyi (DTİK) organizasyonunda yerleşik Türk işadamları ile bir araya geldi.



Bolat toplantıya ilişkin yaptığı açıklamada, "Dünya ekonomisinde meydana gelen gelişmeler ışığında ülkemiz ekonomisinin güçlü görünümünü, Rusya ile ticari ve ekonomik ilişkilerimizin yanı sıra ticaret diplomasisi, ihracatımızı geliştirmeye yönelik desteklerimiz ve yurtdışı yatırımlara verdiğimiz teşvikleri ele alarak iş insanlarımızın önerilerini dinledik. Ticaret Bakanlığı olarak ekonomik büyümemizin lokomotiflerinden olan üretim, istihdam ve ihracatı geliştirici adımlarımızı iş dünyamız ile beraber atmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.