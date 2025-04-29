Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, dün gerçekleştirilen kabine toplantısında konuya ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu. Avrupa ile aynı elektrik iletim ağı içerisinde yer aldığımızı vurgulayan Bayraktar, "Şu an için Türkiye bu kesintiden etkilenmedi. Ancak bu bizi etkileyebilecek büyüklükte bir sorun. Avrupa’nın sistemine bağlıyız ve gelişmeleri dikkatle izliyoruz" dedi.

2015’te Türkiye de karanlığa gömülmüştü

Türkiye’de de benzer bir kriz 2015 yılında yaşanmıştı. İstanbul, Ankara, İzmir ve Diyarbakır dahil onlarca şehir, 6 ila 12 saat süren bir elektrik kesintisiyle karşı karşıya kalmış, günlük yaşam adeta durmuştu. O dönemde kesintinin nedeni, doğu ve batı arasındaki yükü taşıyamayan iletim hatları olarak açıklanmıştı.

Enerji uzmanları, Avrupa’daki bu tarz sistemsel arızaların zincirleme etkiler doğurabileceği konusunda uyarıyor. Türkiye'nin enerji altyapısının bu tür senaryolara karşı ne kadar hazırlıklı olduğu ise önümüzdeki günlerde daha fazla gündeme gelecek gibi görünüyor.