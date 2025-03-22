Ziyaretin ardından Abdülhamithan Camisi’nde Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen iftar programına katılan Bayraktar, vatandaşlara yemek dağıttı ve önemli açıklamalarda bulundu.

Türkiye'nin enerjide bağımsız olması için yoğun bir çalışma yürüttüklerini vurgulayan Bakan Bayraktar, "Enerjide kendi kendine yeten bir ülke olmak için gece gündüz çalışıyoruz. Kendi doğalgazımızı, petrolümüzü üretmek, büyük ve güçlü Türkiye yolunda hayati bir adım. Eğer enerjide bağımsız olursak, ekonomimiz de çok daha güçlü olacak. Böylece dar gelirli, sabit gelirli ve emekli vatandaşlarımızın yaşam koşulları da iyileşecek" dedi.

Bayraktar, özellikle son yıllarda Türkiye'nin enerji alanında önemli atılımlar yaptığını belirterek, "Bugün Türkiye, dünyanın en modern sondaj gemileriyle Akdeniz ve Karadeniz’de doğalgaz arıyor. Terör nedeniyle yıllarca girilemeyen Gabar’da, bugün günde 80 bin varil petrol üretiyoruz. Bu üretim daha da artacak. Bu başarılar, şehitlerimizin aziz hatırasına duyduğumuz saygının da bir göstergesidir" ifadelerini kullandı.

Enerjide bağımsızlığın Türkiye için bir "beka meselesi" olduğunu vurgulayan Bayraktar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde Türkiye'nin enerji ve savunma sanayisinde tarihi adımlar attığını, bu adımların ülkeyi daha güçlü bir konuma taşıyacağını söyledi.

Bakan Bayraktar, iftar programının ardından AK Parti Kadın Kolları ve Gençlik Kolları ile basına kapalı bir toplantı gerçekleştirdi.