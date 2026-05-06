Zapsu, özellikle denetimsiz içerik akışı, dezenformasyon ve toplumsal etkiler nedeniyle sosyal medyanın daha sıkı bir kontrol mekanizmasına tabi tutulması gerektiğini savundu.

Paylaştığı videoda sosyal medyanın bireyler ve toplum üzerindeki etkilerine değinen Zapsu, bu alanın tamamen serbest bırakılmasının ciddi riskler doğurduğunu ifade etti. Dijital platformların yalnızca iletişim aracı olmaktan çıktığını belirten Zapsu, “kontrolsüzlük” durumunun bilgi kirliliğini artırdığını ve kamu düzenini olumsuz etkileyebileceğini vurguladı.

Zapsu, özellikle yanlış bilginin hızla yayılması, manipülasyon ihtimali ve gençler üzerindeki etkiler gibi başlıkların altını çizerek, sosyal medya platformlarının daha fazla sorumluluk üstlenmesi gerektiğini dile getirdi. Bu kapsamda hem ulusal hem de uluslararası düzeyde düzenleyici adımların atılmasının önemine işaret etti.