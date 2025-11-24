Fransa Dış Ticaret Danışmanları Türkiye Komitesi (CCEF), “Sürdürülebilir Etki: Türkiye’deki Fransız Firmaları ve Türk-Fransız Ortaklıklarının Ekonomik ve Sosyal Katkıları / 2020–2024 Güncellemesi” başlıklı raporu kamuoyuyla paylaştı. Rapor, Fransız ve Fransız-Türk şirketlerinin 2020–2024 arasında Türkiye’ye 3,6 milyar avro yatırım yaparak GSYİH’ye yüzde 1,6 katkı sunduğunu; önümüzdeki üç yılda ise 5 milyar avroluk yeni yatırımla bu etkiyi artırmaya hazırlandığını ortaya koyuyor.

Rapor, Türkiye’de faaliyet gösteren Fransız ve Fransız-Türk ortaklı şirketlerin ekonomik, sosyal ve çevresel düzeyde yarattığı katma değeri kapsamlı verilerle ortaya koyuyor. Bulgulara göre, bu şirketler Türkiye’de doğrudan 143 binden fazla kişiye istihdam sağlıyor; dolaylı etkilerle birlikte bu sayı yaklaşık 385 bin kişiye ulaşıyor. Ülke genelinde 197 üretim tesisiyle faaliyet gösteren Fransız sermayeli ve ortaklı şirketler, Türkiye’yi sadece önemli bir pazar olarak değil, aynı zamanda rekabetçi bir üretim merkezi olarak konumlandırıyor.

3,6 milyar avroluk yatırım

Rapor ayrıca 2020–2024 döneminde 3,6 milyar avroluk yatırım gerçekleştiren bu şirketlerin ekonomik dalgalanmalara rağmen Türkiye’ye olan güvenlerini koruduklarını ve uzun vadeli iş birliklerini sürdürecekleri gösteriyor. Aynı dönemde Fransız ve Fransız-Türk şirketlerinin 36,6 milyar avroluk ciroya ulaşması, Türkiye ekonomisinin dinamizmine sunduğu güçlü katkıyı da ortaya koyuyor. Bu ciro içinde ihracatın yüzde 22’lik paya sahip olması, Türkiye’nin küresel ticaret ağlarına entegrasyonunda Fransız sermayesinin oynadığı stratejik rolü vurguluyor.

GSYİH’ye yüzde 1,6 katkı

Rapora göre, Fransız ve Fransız-Türk şirketleri Türkiye’nin gayrisafi yurt içi hasılasının yüzde 1,6’sına denk gelen bir katkı sağladı. Bu katkı, 2024 yılı sonu döviz kuru dikkate alındığında yaklaşık 18,7 milyar avroya karşılık geliyor. Bu göstergeler, Türkiye’deki Fransız yatırımlarının yalnızca ekonomik bir etki yaratmakla kalmadığını, aynı zamanda istihdam, üretim ve sürdürülebilir kalkınma açısından da ülke ekonomisinin temel direklerinden biri haline geldiğini ortaya koyuyor.

Ar-Ge ve inovasyonda güçlü ortaklıklar

CCEF’nin raporu, Ar-Ge ve inovasyon alanında da Fransız ve Fransız-Türk ortaklıklarının rolünü gözler önüne seriyor. Araştırmaya katılan şirketlerin yüzde 52’si, üniversiteler, araştırma merkezleri veya yerel paydaşlarla ortak projeler yürütüyor. 2022–2024 döneminde 700 milyon avroluk Ar-Ge yatırımı gerçekleştirilirken, katılımcı şirketlerin yüzde 47’si Türkiye’de patent, marka veya sınai hak tescili yaptırdı. Bu durum, bilgi transferi, teknolojik yenilik ve yetenek geliştirme süreçlerinde Fransız sermayesinin ülke içinde kalıcı bir değer zinciri oluşturduğunu gösteriyor.

Kadın liderliği ve sürdürülebilirlikte kararlı adımlar

Sosyal sürdürülebilirlik alanında da dikkat çekici sonuçlara yer verilen raporda, şirketlerin yüzde 64’ünün yönetim kademelerinde kadın temsilini artırmak amacıyla somut adımlar attığını, yüzde 71’inin ise yıllık karbon ayak izi değerlendirmesi gerçekleştirdiğini belirtiliyor. Böylece Fransız ve Fransız-Türk firmaları, ekonomik büyümenin ötesinde toplumsal eşitlik ve çevresel sorumluluğu da stratejilerinin merkezine yerleştiriyor.

5 milyar avroluk yeni yatırım ufukta

Raporda ayrıca, önümüzdeki üç yıl için 5 milyar avroya ulaşması beklenen yeni yatırım planları da dikkat çekiyor. Uygun ekonomik ve yasal koşulların devam etmesi durumunda, bu yatırımların Türkiye ekonomisinin üretim kapasitesine, ihracat potansiyeline ve istihdam hacmine ciddi katkılar sağlaması bekleniyor.

Türk-Fransız Ticaret Derneği (CCIFT) ve Fransa Dış Ticaret Danışmanları (CCEF) Türkiye Komitesi Başkanı, TAV Havalimanları İcradan Sorumlu YK Üyesi Franck Mereyde şunları belirtti: “Türkiye’deki Fransa varlığı, Türkiye’nin GSYH’sinin %1,6’sına katkıda bulunarak ve yaklaşık 400.000 doğrudan ve dolaylı istihdam sağlayarak, ülke ekonomisinin temel taşlarından biri ve birçok sektörde istihdamın önemli bir itici gücü konumundadır. Bu durum, Türkiye ekonomisine duyulan güvenin ve Türkiye'yi uzun vadeli stratejik bir ortak olarak görmenin açık bir göstergesidir.”

Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi İletişim Dairesi Başkanı Gökhan Yücel “Bu ortaklığın özü aslında 140 yıllık ticari hayatımızı yansıtıyor. 2024 yılında Fransa ve Türkiye arasındaki ikili yatırım stoğu 8,4 milyar doları aşmış durumda. Bu hacmi sadece rakam olarak ele almamak daha doğru olur. Bu aynı zamanda yıllara yayılan karşılıklı ortak hedeflerin ve somut yol haritalarının da bir göstergesi. Dolayısıyla bu raporu okurken raporu sadece bir veri derlemesi ya da istatistik envanteri olarak görmekten ziyade, verileri içinde bulunduğumuz dönemin ruhunu, küresel ekonominin nabzını ve önümüzdeki dönemin yatırım ufkunu gösteren bir yol haritası olarak görmek gerekir. Belirsizliklerin, jeopolitik kırılmaların ve teknolojik dönüşümün iç içe geçtiği bir çağda yaşıyoruz. Üretim, tedarik ve lojistik ağları artık sadece maliyete göre değil; aynı zamanda dayanıklılık, coğrafi çeşitlilik ve stratejik konumlanma kriterlerine göre yeniden tasarlanıyor. Bu eğilim de özellikle bizim gibi üretim kabiliyeti yüksek, bölgesel merkez olma potansiyeli taşıyan ülkeler için önem taşıyor. Tüm bu sebeplerden dolayı böylesine kapsamlı ve titiz bir çalışmanın büyük bir önem taşıdığını düşünüyoruz.” açıklamasını yaptı.

Fransa’nın Türkiye Büyükelçisi Isabelle Dumont ise yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: “Bu çalışma, Fransız firmalarının Türkiye’ye olan ilgisini ve Türkiye’deki uzun vadeli stratejilerini teyit etmektedir. Ankete katılan Fransız ve Fransız-Türk ortaklı firmalar, son beş yılda Türkiye’de 3,6 milyar avro yatırım yapmış olup, önümüzdeki üç yıl içinde ilave 5 milyar avro daha yatırım yapmayı planlamaktadır.”