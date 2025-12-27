Şampiyonanın açılışı, Düzce Valilik Meydanı’nda düzenlenen görkemli start seremonisiyle yapıldı. Törene Düzce Vali Yardımcısı Osman Demir ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Zekeriya Arslantürk katılarak sporculara başarı dileklerini iletti.

Sezonun final yarışında otomobil ve SSV kategorilerinde toplam 18 araç ve 36 sporcu, şampiyonluk için zorlu parkurlarda mücadele ediyor. Organizasyonun ikinci gününde sporcular, Ilıca Yaylası Üç Göller Özel Etabı’nda iki kez start alacak.

Şampiyonanın finali ise 28 Aralık Pazar günü, Odayeri Yaylası’nda koşulacak Son Baja Özel Etabı ile yapılacak. Heyecan dolu organizasyon, aynı gün saat 17.00’de Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Konferans Salonu’nda düzenlenecek ödül töreniyle sona erecek.

Yarışlar boyunca takımların servis alanı Düzce Şehir Stadyumu’nda kurulurken, Düzce Türkiye Baja Şampiyonası’nın final ayağına ev sahipliği yaparak hem sporculara hem de izleyicilere unutulmaz bir motor sporları deneyimi sunuyor.