Beşiktaş Kulübü’nden yapılan resmi açıklamada, teknik heyetin raporu doğrultusunda yönetim kurulunun onayıyla Necip Uysal ve Mert Günok’a bugünden itibaren futbol planlamasında yer almayacaklarının bildirildiği ifade edildi. Açıklamada, her iki futbolcudan da kendilerine yeni bir kulüp bulmalarının istendiği belirtildi.

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Teknik heyetimizin raporu ve yönetim kurulumuzun onayıyla profesyonel futbolcularımızdan Necip Uysal ile Mert Günok’a bugün itibarıyla futbol planlamamızda yer almayacakları tebliğ edilmiştir. Oyuncularımızdan kendilerine kulüp bulmaları istenmiştir. Kulüp bulamamaları halinde çalışmalarını takımımızdan ayrı sürdüreceklerdir.”

Açıklamada ayrıca, Beşiktaş altyapısından yetişen ve 2009-2010 sezonundan bu yana A takım forması giyen Necip Uysal ile 2021-2022 sezonundan itibaren siyah-beyazlı ekibin kalesini koruyan Mert Günok’a kariyerlerinin devamında başarı dilekleri iletildi.

Bu gelişmeyle birlikte Beşiktaş’ta yeni sezon öncesi kadro yapılanmasında önemli bir değişiklik yaşanmış oldu.