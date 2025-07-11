PKK’nın 5-7 Mayıs 2025 tarihlerinde düzenlediği 12’nci kongresi ile örgütsel varlığını sona erdirdiğini ve silah bırakma kararı aldığını hatırlatan Bahçeli, bu gelişmenin bölge barışı ve Türkiye’nin istikrarı açısından tarihi bir eşik olduğunu belirtti.

“Terörsüz Türkiye, Milli Birlik ve Huzurun Teminatı”

Bahçeli, terörsüz bir Türkiye’nin; refah, güven ve kardeşlik temelinde şekillenen yeni bir geleceğin anahtarı olduğunu vurgulayarak, hem Türkiye hem de çevre coğrafyaların umut dolu bir döneme girdiğini söyledi. “Türkiye, yarım asra yakın bir süredir maruz kaldığı bölücü terör belasından kurtuluşun eşiğindedir” diyen Bahçeli, toplum vicdanında büyük bir memnuniyetin hâkim olduğunu ifade etti.

“DEM Parti Sağduyulu Bir Siyaset Takip Etti”

Açıklamasında dikkat çeken bir diğer unsur ise Bahçeli’nin DEM Parti’ye yönelik sözleri oldu. DEM Parti’nin bu süreçte “sağduyulu ve sorumlu” bir siyaset çizgisi izlediğini belirten Bahçeli, partinin terörsüz Türkiye hedefine bağlı kalarak, “bin yıllık kardeşliğin safında yer aldığını” kaydetti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Teşekkür

MHP lideri, “Terörsüz Türkiye” sürecine sahip çıkan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ve hükümete teşekkür ederek, “Bu sürecin devlet politikası haline gelmesi, milletimizin huzur ve birliğine hizmet etmiştir. Cumhur İttifakı olarak hiçbir tahrike kapılmadan mücadele kararlılığımızı koruduk” dedi.

“Karanlık Dönem Kapanıyor, Yeni Bir Dönem Başlıyor”

Devlet Bahçeli, örgüt mensuplarının grup grup silahlarını teslim etmeye başladığını belirterek, “Tarihi bir sürecin içindeyiz. Bu gelişmeler provokasyon peşinde koşan çevreleri boşa düşürmüştür. Türkiye, terörsüz bir geleceğe doğru emin adımlarla ilerliyor” dedi.

Bahçeli, açıklamasını “Başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere bu sürece katkı sunan herkese şükranlarımı sunuyorum. Yeni dönemin milletimize hayırlı olmasını Yüce Allah’tan diliyorum” sözleriyle tamamladı.