"Türkiye'nin Önünü Kesmek İçin Kuyruğa Giren Hastalıklı CHP"

Bahçeli, açıklamasında Türk düşünce dünyasında önemli bir yere sahip olan Ziya Gökalp'in bir sözünü hatırlatarak, "Fikirleri hislerine dayanmayan bir insan ruhen hastadır" dedi. Muhalefetin fikir ve düşünce bakımından büyük bir çöküş içinde olduğunu vurgulayan Bahçeli, CHP ve diğer muhalefet partilerini "hastalıklı" olarak nitelendirerek şunları söyledi:

"Saraçhane provokasyonuyla Türkiye’nin önünü kesmek için kuyruğa giren hastalıklı CHP’sinden marjinal sol gruplara kadar herkes, sözleri ve eylemleriyle düşmanları aratmayan bir çizgide pozisyon almıştır."

"Maske Takıp Polise Taş Atanların Demokrasiyle İlgisi Yoktur"

Bahçeli, Saraçhane’deki gösterilere katılan bazı grupları hedef alarak, protestolar sırasında güvenlik güçlerine yönelik saldırılara dikkat çekti:

"Maske takıp polisimize taş atan, balta fırlatan, havai fişekle saldıran, asit saçan alçakların demokrasi, hukuk veya özgürlükle hiçbir ilgisi ve ilişkisi yoktur."

Protestoların organize bir şekilde yürütüldüğünü iddia eden Bahçeli, Türkiye’nin büyümesini engellemek isteyen çevrelerin bu olayları körüklediğini belirtti.

"Zulüm 1453'de Başladı Diyenler Şehir Eşkıyasıdır"

Açıklamasında geçmişte İstanbul'un fethine yönelik hakaretlerde bulunan gruplara da göndermede bulunan MHP lideri, şu ifadeleri kullandı:

"Zulüm 1453’de başladı diyenler, Şehzadebaşı Camii'ni ve haziresini kirleten bir avuç casus aparatı, aynı şekilde paçoz ve şehir eşkıyasından başkası değildir. Cami duvarına pisleyenlerden, yakıp yıkmayı demokrasi olarak lanse edenlerden tarih ve adalet önünde hesap sorulmalıdır."

Ayrıca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın merhum annesi hakkında yapılan hakaretleri hatırlatarak, sokak protestolarının arkasındaki grupların niyetinin net olduğunu savundu.

"Cumhur İttifakı Türkiye'yi Karanlık Oyunlara Bırakmayacak"

Bahçeli, Türkiye'nin sokak olaylarıyla istikrarsızlaştırılmasına izin vermeyeceklerini belirterek, Cumhur İttifakı’nın bu tür provokasyonlara karşı duracağını vurguladı:

"Cumhur İttifakı, CHP'nin muhbir ve muhabir mihmandarı olduğu çok boyutlu tahrik ve tahrip dalgasını kırmaya muktedirdir. Çünkü büyük Türk milleti yanımızdadır. Yabancı istihbarat örgütlerinin kuklası olup sokaklara dökülenlerin, iç asayiş ve huzur ortamını bozanların yakasından tutmak mutlaka sağlanmalıdır."

Son olarak Kadir Gecesi’ne de değinen Bahçeli, Türk milletinin birlik ve beraberlik içinde kalmasını dileyerek, "Cenab-ı Allah'tan niyazım, rahmetini ve mağfiretini milletimizden esirgememesidir" ifadelerini kullandı.