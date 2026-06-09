"Türkiye Kolay Lokma Değildir"

Konuşmasında küresel ve bölgesel gerilimlere dikkat çeken MHP lideri Devlet Bahçeli, Orta Doğu’da yaşanan krizlerin sadece bölgesel değil, küresel bir hesaplaşmanın parçası olduğunu vurguladı. Türkiye sınırlarının hemen ötesinde karanlık odakların pusuya yattığını belirten Bahçeli, şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye'yi çevresinden kuşatılmış, yılgınlığa sürüklenmiş, kolay lokma haline gelmiş bir ülke olarak görmek isteyen karanlık odakların nefesi hemen sınırımızın dışındadır. Gaflete düşmeyecek, rehavete kapılmayacağız. Türk milleti köşeye sıkıştırılacak bir millet değildir."

"Terörsüz Türkiye" hedefinin milli varlığın bir zırhı olduğunu ifade eden Bahçeli, geçmişte Cumhur İttifakı'nın beka uyarılarıyla alay edenlerin bugün yaşanan gelişmelerle haksız çıktığını dile getirdi.

CHP'ye Sert Eleştiri: "Yerelde Başlayan Çözülme Genel Merkeze Sıçradı"

Konuşmasının önemli bir bölümünü ana muhalefet partisine ayıran Bahçeli, CHP'li belediyelerdeki yolsuzluk ve şaibe iddialarının artık parti yönetimine de sirayet ettiğini savundu. "Balık baştan kokar" diyen MHP lideri, CHP içinde bir yönetim zafiyeti ve koltuk kavgası yaşandığını iddia etti.

Bahçeli, muhalefetin mevcut durumunun Türkiye siyasetinin ağırlığı açısından kaygı verici olduğunu belirtti.

Özgür Özel’e Siyasi Tavsiyeler: "Motoru Yakmadan Nizam Verin"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e doğrudan seslenen Bahçeli, parti içi krizlerin sokaklara ve meydanlara taşınmaması gerektiği konusunda uyarıda bulundu. Hukuki süreçlerin serinkanlılıkla yürütülmesi gerektiğinin altını çizen Bahçeli, şu tavsiyelerde bulundu:

Meydanların Hararetine Terk Etmeyin: CHP, kendi içindeki çetrefilli ihtilafı meydanlara taşımamalı, hukuki süreçleri kalabalıkların gürültüsüne bırakmamalıdır.

Ateşe Körükle Gitmeyin: Sayın Özgür Özel'e düşen aklıselimle hareket etmektir. Unutulmamalıdır ki, keskin sirke küpüne zarar verir. Fransa, aşırı sağcı İsrail Maliye Bakanı Smotrich'in ülkeye girişini yasakladı İçeriği Görüntüle

Krizleri Demokrasi Kahramanlığı Gibi Sunmayın: Genel merkezdeki çift başlılık ve TBMM koridorlarına taşan buhran ortadadır. Kaynayan kazanı kapakla bastırmaya çalışmak akıl kârı değildir.

Bahçeli, konuşmasını "Hararet yapan bir aracın gazına basarcasına CHP’yi daha büyük bir savruluşa sürüklemekten yüz çevrilmelidir. Motoru yakmadan, direksiyonu kilitlemeden bu gidişata bir an evvel nizam verilmelidir" sözleriyle tamamlayarak, partisinin "Türk ve Türkiye Yüzyılı" yürüyüşüne kararlılıkla devam edeceğini vurguladı.