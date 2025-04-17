Bahçeli, paylaşımında aklın doğru kullanımıyla siyasi istikrarın korunması gerektiğine dikkat çekerek, Türkiye’nin uzun süredir yalan, iftira ve ihanet temelli saldırılarla karşı karşıya olduğunu vurguladı. Bahçeli, Türkiye'nin ortak aklının ve toplumsal düzeninin hedef alındığını belirtti.

"Milli Eğitim Bakanımız Yalnız Değildir"

CHP Genel Başkanı ve çevresindeki isimlerin, gençler üzerinden siyasi çıkar sağlamaya çalıştığını ileri süren Bahçeli, lise öğrencilerinin protestolara yönlendirilmesini sert bir dille eleştirdi. Milli Eğitim Bakanı'na destek veren Bahçeli, "Öğrencilerimizin geleceği, Türk milletinin geleceğidir" diyerek, ailelere çocuklarına sahip çıkmaları çağrısında bulundu.

"CHP’ye Kayyum İddiaları Yalan ve Provokasyondur"

CHP’ye kayyum atanacağı yönündeki spekülasyonlara da tepki gösteren Bahçeli, bu iddiaları halkı yanıltmaya yönelik provokatif girişimler olarak nitelendirdi. "CHP’ye kayyum atanması doğru da değildir, mümkün de değildir" diyen Bahçeli, CHP'nin zaten kendi içinde bir "fiili vesayet ve kayyum" yönetimiyle çürüdüğünü öne sürdü.

"TBMM’de Korsan Kriz"

Bahçeli, DEM Parti İstanbul Milletvekili ve TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder’in sağlık sorunları nedeniyle Genel Kurul’a ara verilmesinin ardından CHP’li Meclis Başkanvekili'nin usulsüz bir şekilde Can Atalay ile ilgili Anayasa Mahkemesi kararını okutmasını da sert şekilde eleştirdi. Bu davranışı "korsanvari bir oldubitti" ve "siyasi terbiyesizlik" olarak tanımlayan Bahçeli, yaşananları TBMM’nin saygınlığına yönelik bir saygısızlık olarak değerlendirdi.

"CHP'li Başkanvekili ve Katip Üye İstifa Etmelidir"

Yaşanan bu gelişmelerin ardından Bahçeli, CHP’li Meclis Başkanvekili ve Katip Üye’nin görevlerinden derhal istifa etmeleri gerektiğini belirtti. Bahçeli, "Oturdukları makamın ağırlığını taşıyamayacak kadar yetersiz ve muhterislerdir" ifadelerini kullanarak, yetki aşımıyla yapılan işlemlerin hükümsüz olduğunu söyledi.

Son olarak Türkiye’nin birlik ve beraberlik içinde geleceğe emin adımlarla yürüyeceğini vurgulayan Bahçeli, milli iradeye zarar veren girişimlerin hukuk önünde ve millet vicdanında karşılıksız kalmayacağını ifade etti.