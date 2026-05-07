MSB'nin haftalık basın bilgilendirme toplantısı, SAHA 2026 Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı'nda gerçekleştirildi. Toplantıya katılan Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, fuara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Güler, savunma, havacılık ve uzay sanayi alanlarında Türkiye'nin ulaştığı seviyeyi uluslararası platformlarda ortaya koyan SAHA-2026'nın yeni iş birliklerine, teknoloji paylaşımına ve savunma sanayinin gelişimine önemli katkılar sağlayacağına inandığını kaydetti.



"YILDIRIMHAN'ın saha ya da yer testlerine de önümüzdeki dönemde başlayacağız"

Milli Savunma Bakanlığı'nın sıvı yakıtlı roket motoru ve uçak motoru teknolojilerine yönelik çalışmalara uzun yıllar önce başladığını söyleyen Güler, "Millî Savunma Bakanlığı AR-GE Merkezimiz bünyesinde iki yıl önce kurduğumuz teknoloji üssüyle çalışmalarımızı daha ileri bir seviyeye taşıdık. YILDIRIMHAN uzun menzilli füzemiz, ülkemizin ilk sıvı roket yakıtlı, hipersonik hızda seyir kabiliyetine sahip ve en uzun menzilli füze sistemi olarak önemli bir teknolojik aşamayı temsil etmektedir. Laboratuvar test süreçleri başarıyla tamamlanan sistemin saha ya da yer testlerine de önümüzdeki dönemde başlayacağız" ifadelerini kullandı.



"GÜÇHAN turbofan jet motoru tamamen Millî Savunma Bakanlığı AR-GE Merkezi tarafından geliştirildi"

GÜÇHAN turbofan jet motorunun da Milli Savunma Bakanlığı Ar-Ge Merkezi tarafından geliştirildiğini vurgulayan Güler, "Motorun tüm kritik bileşenleri yerli imkanlarla üretilen bu motordan bugüne kadar toplam 6 tane ürettik. Motorların test ve kalibrasyon süreçlerini ise Kasım 2026'dan itibaren gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Buradaki temel hedefimiz; kritik teknolojilerde dışa bağımlılığı azaltmak, kendi mühendislik kabiliyetlerimizi geliştirmek, sürdürülebilir bir millî altyapı oluşturarak savunma sanayi firmalarımıza öncülük etmektir. Vatandaşımızın, ülkemizin, Türk Silahlı Kuvvetlerimizin böyle bir ürüne ihtiyacı var, bunu biliyoruz. İnşallah önümüzdeki dönemde ürünleri çeşitlendirmeye de devam edeceğiz" diye konuştu.