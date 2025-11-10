Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün vefatının 87’nci yılı dolayısıyla bir anma mesajı yayımladı. Bahçeli, mesajında Atatürk’ü “hürmet, rahmet ve minnetle” andığını belirterek, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusunun mirasının kararlılıkla yaşatılacağını ifade etti.

“Atatürk Türk milletinin kurtuluş umudu ve diriliş sembolüdür”

Bahçeli, Atatürk’ün 57 yıllık yaşamına birçok başarı sığdırdığını belirterek, “Aziz Atatürk bu süre zarfında göz kamaştıran sıçramalara imza atmış, Türk tarihine derin izler, arkasında da büyük eserler bırakmıştır” dedi.

MHP lideri, Atatürk’ün esaret altına alınmak istenen bir milletin kurtuluş umudu olarak öne çıktığını vurguladı:

“Her kararında ve icraatında Türk milletine inanmış, hür ve bağımsız yaşamanın vazgeçilmezliğini rehber edinmiştir. Gazi Mustafa Kemal, müstevlilerin zulüm senaryolarına kahramanca direnmiş, milli gönüllerde bayraklaşmıştır.”

“Aziz Atatürk’ün emaneti asla zedelenmeyecek”

Bahçeli, Atatürk’ün Cumhuriyet’i özveri ve özgüvenle kurduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Gazi Mustafa Kemal, meşruiyetten ve milletimizin tertemiz iradesinden en ufak bir sapma göstermemiştir. Türkiye Cumhuriyeti’ni Milli Mücadele’nin zaferleri üzerine bina etmiştir.

Bundan dolayı kendisine çok şey borçluyuz. Türkiye Cumhuriyeti yeni yüzyılda kurucu fikir ve felsefeye dayanarak, milli birlik ve kardeşlik anlayışıyla layık olduğu zirveye tırmanacaktır. Aziz Atatürk’ün emaneti asla zedelenmeyecek.”

“10 Kasım, Atatürk’ü anlamak ve eserlerini kavramak için bir fırsat”

Bahçeli, 10 Kasım’ın bir yas günü değil, Atatürk’ü daha iyi anlama ve mirasını koruma günü olduğunu da vurguladı:

“10 Kasım bir ağlama, dövünme günü değildir. Aziz Atatürk’ü daha iyi anlamak, eşsiz hizmetlerini samimiyetle kavramak için bir fırsattır. Mühim olan, Gazi’nin büyük mirasına leke sürdürmemek ve Cumhuriyet’in payidar kalmasına katkı sağlamaktır.”

“Ruhları şad, mekanları cennet olsun”

Mesajının sonunda Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını rahmetle anan Bahçeli, “Aramızdan ayrılışının 87’nci yıldönümünde Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, Milli Mücadele kahramanlarımızı ve aziz şehitlerimizi şükranla anıyorum. Ruhları şad, mekanları cennet olsun” ifadelerini kullandı.