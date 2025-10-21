“KKTC Parlamentosu Türkiye'ye katılma kararı almalıdır”

Ankara’da partisinin genel merkezinde konuşan Bahçeli, KKTC’de yapılan seçimlerin düşük katılımla gerçekleştiğini belirterek, “Kıbrıs Türklüğünün geleceği bu katılımla temsil edilemez. KKTC Cumhuriyet Meclisi acilen toplanmalı, seçim sonuçlarını değerlendirerek federasyona dönüşü reddetmeli ve Türkiye Cumhuriyeti’ne katılma kararı almalıdır” ifadelerini kullandı.

MHP lideri, Cumhuriyet Meclisi’nde kısa süre önce kabul edilen “iki devletli çözüm” önerisini hatırlatarak, “Cumhuriyet Meclisi’nin iradesi federasyon değil, egemen eşitliğe dayanan iki devletli çözümdür. Bizim görüşümüzle esasta hiçbir fark yoktur” dedi.

“Kıbrıs bir adadan çok daha ötesidir”

Kıbrıs’ın Türkiye açısından yalnızca bir ada olmadığını, stratejik bir varlık olduğunu söyleyen Bahçeli, “Kıbrıs Doğu Akdeniz’deki sancak, Türk milletinin can damarıdır. Kıbrıs’ın güvenliği Türkiye’nin güvenliğiyle birdir ve aynıdır” diye konuştu.

Bahçeli, federasyon tezlerine sert tepki göstererek, “Federasyona dümen kırmak, Kıbrıs Türklüğünü asimilasyon çarkına sokmaktır. Bu ihanet ve cinayettir. Türk askeri varlığını ve güvenlik garantilerini tartışmaya açmak isteyenlerin çabaları beyhudedir” ifadelerini kullandı.

“82 KKTC artık milli bir zorunluluktur”

2017 yılında yaptığı “81 Düzce’den sonra 82 Kerkük, 83 Musul” açıklamasını hatırlatan Bahçeli, “Bugün geldiğimiz noktada bu hedefi revize ederek söylüyorum: 81 Düzce’den sonra 82’nin KKTC olması artık hayat memat konusu haline gelmiştir” dedi.

Kıbrıs’taki seçim sonuçlarına yönelik eleştirilere de yanıt veren Bahçeli, “Kıbrıs Türklüğünün kaderi bizi ilgilendirir. Biz Kıbrıs’a bakınca vatan görüyoruz. Kıbrıs bizim namusumuzdur” diye konuştu.

“İsrail’e güven olmaz”

Bahçeli, konuşmasında Gazze’deki gelişmelere de değinerek, İsrail’in ateşkes ihlallerine dikkat çekti. “Taahhüdüne sadık kalmayan bu haydut devlet, yeniden savaş ve soykırım planları yapmaktadır. Kalıcı ateşkesin sağlanması uluslararası toplumun sorumluluğudur” dedi.

“MHP’nin millet anlayışı birleştiricidir”

Anayasa’nın 66. maddesine ilişkin tartışmalara da değinen Bahçeli, “Türklüğü etnik kimliğe indirgemek, Anayasa’dan tasfiye etmeye kalkmak abestir. MHP’nin millet anlayışı ötekileştirici değildir, ‘Ne Mutlu Türküm Diyene’ ifadesi ortak bir şuurun sembolüdür” şeklinde konuştu.