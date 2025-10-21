Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 9 Ekim’de “Sendikal Örgütlenmenin Yaygınlaştırılması” konulu ilk toplantının ardından Üçlü Danışma Kurulu’nu bugün yeniden topladı. Bakanlık binasında yapılan toplantıda taraflar, Aralık ayında başlayacak 2026 yılı asgari ücret görüşmeleri öncesinde Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun yapısı ve işleyişi üzerine görüş alışverişinde bulundu.

Atalay: “Adil olmayan komisyonda 50 sene durduk”

TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, daha önce yaptığı açıklamalarda komisyonun adil bir yapıya kavuşmadığını belirterek şu ifadeleri kullanmıştı:

“Adil olmayan bir komisyonda maalesef 50 sene durduk. Bu saatten sonra adil bir düzenleme yapılmadığı müddetçe TÜRK-İŞ olarak Asgari Ücret Tespit Komisyonu’na katılmayacağız.”

Arslan: “Komisyon yapısı değişmeli”

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan da komisyonun yeniden yapılandırılması gerektiğini vurguladı. Arslan, TÜRK-İŞ’in komisyona katılmama kararını teyit ettiklerini belirterek, “Bizim de katılmayacağımızı ifade ettik. Tespit Komisyonu’nun yapısının mutlaka değişmesi gerekiyor.” dedi.

Mevcut asgari ücret

Türkiye’de 2025 yılı itibarıyla brüt asgari ücret 26 bin 5 lira 50 kuruş, net asgari ücret ise 22 bin 104 lira 67 kuruş olarak uygulanıyor.

Bir işçi için işverene toplam maliyet 30 bin 621 lira 48 kuruş seviyesinde bulunuyor. Bu tutarın 4 bin 95 lira 87 kuruşu sosyal güvenlik primi, 520 lira 11 kuruşu ise işveren işsizlik sigorta fonu kesintilerinden oluşuyor.

Yeni asgari ücret aralık ayında belirlenecek

Yasa gereği asgari ücret, işçi, işveren ve hükümetten beşer temsilcinin yer aldığı 15 kişilik Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından belirleniyor. Komisyon, 2026 yılı için geçerli olacak yeni asgari ücret rakamını görüşmek üzere aralık ayında yeniden toplanacak.