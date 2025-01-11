"Prim Borcu Sağlık Hizmetlerine Engel Olmamalı"

Palandöken, sigorta prim borcunu iki aydan fazla geciktiren esnafın hem hastanelerde muayene olamadığını hem de gerekli ilaçları alamadığını vurguladı. Bu durumun sadece esnafı değil, bakmakla yükümlü olduğu aile bireylerini de etkilediğini ifade eden Palandöken, şu açıklamalarda bulundu:

“Sigorta prim borcunu ödeyemeyen esnafımız, kullanmadığı sağlık hizmetlerinin ve almadığı ilaçların bedelini faizle geri ödemek zorunda kalıyor. Daha önce Cumhurbaşkanımızın sağladığı yapılandırma imkânlarıyla borçların ödenmesi kolaylaştırılıyordu, ancak yeni yıl itibariyle bu süre uzatılmadı. Bizim talebimiz, bu sürenin bir yıl daha uzatılması ve 7 bin 200 prim gününü dolduran esnafın sağlık hizmetlerinden yararlanabilmesine olanak tanınmasıdır.”

"Yeni Yapılandırma Kanunu Gerekli"

Esnafın birikmiş prim borçlarını ödeyebilmesi için yeni bir yapılandırma kanunu çıkarılması gerektiğini belirten Palandöken, şu önerilerde bulundu:

“Mevcut ekonomik koşullarda artan maliyetlerle mücadele eden esnafımız sigorta primlerini zamanında ödemekte zorlanıyor. Özel hastanelere gitmek veya pahalı ilaçları almak zaten çoğunun maddi gücünü aşan bir durum. Bu yüzden devletimiz, sıfır faizli ya da düşük faizli kredi imkânı sunarak esnafımızın gecikmiş prim borcunu ödemesine destek olmalı. Sağlık hizmetlerinden kesintisiz faydalanmanın önü açılmalı.”

"Esnaf ve Ailelerinin Mağduriyeti Giderilmeli"

TESK Başkanı Palandöken, esnafın sağlık hizmetlerine erişiminin önündeki engellerin kaldırılmasının toplumsal bir gereklilik olduğunu belirterek, hükümete çağrıda bulundu. “Esnafımızın ve ailelerinin mağdur olmaması için gerekli düzenlemelerin bir an önce hayata geçirilmesi gerekiyor” dedi.

Sağlık Hakkı İçin Destek Bekleniyor

TESK’in çağrısı, zor koşullarda ayakta kalmaya çalışan esnafın yaşam kalitesini artırmayı hedefliyor. Yapılandırma ve sağlık hizmetlerinden kesintisiz faydalanma taleplerinin karşılanması durumunda esnafın yükünün hafiflemesi bekleniyor.