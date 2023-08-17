Tomris ne demektir?

Tomris’in kelime olarak ‘temir’ yani ‘demir’ anlamına geliyor. Tomyris olarak da kullanıldığı yerler oluyordu.

Persler sürekli saldırdı

Sakalar’ın en büyük düşmanları Pers İmparatorluğu’ydu. Pers İmparatoru Büyük Kiros hiç durmadan Saka topraklarına akın ediyordu. Ancak karşılaştığı şey hiç de beklediği gibi değildi.

Yanmış topraklar

Pers İmparatoru Büyük Kiros, Saka topraklarına sürekli akınlar yapıyor ancak bula bula yanmış yakılmış topraklar buluyordu. Sürekli geri çekilen Sakalar’ın yıpratma taktiğiydi bu. Savaşa uygun anı bekleyen Tomris Hatun ve ordusu Persleri çok yıpratmıştı. Doğru bir mevzi bulduklarında saldırıyorlar, o mevzi yoksa bekliyorlardır. Persler de baya bir yıpranıyordu.

Oyun oynadı

Persler bu olaydan bıkıp sürekli geri çekiliyordu. Bir süre sonra başka bir yol denemeye karar verdiler. Pers İmparatoru Büyük Kiros, Tomris Hatun’un kendisiyle evlenmesi karşılığına onunla uğraşmayacağını söyledi. Ancak bu bir oyundu ve Tomris Hatun da oldukça zeki bir kadındı. Gelen teklifi reddetti.

Köpeklere karşı savaştı

Teklifi reddedilen Pers İmparatoru rahat durmadı, yine Sakalar’a saldırdı. Pers ordusunda ilginç bir silah vardı; Eğitilmiş köpekler. Tomris Hatun bu defa geri çekilmenin fayda sağlamayacağını anladı. Uygun bir alan seçip Büyük Kiros'un ordusunu beklemeye başladı. İki ordu, aralarında birkaç kilometre kalacak bir biçimde mevzilendi.

Yine hile peşinde

İki ordunun arasında bir çadır kurdurmuştur. İçinde güzel kızlar, yiyecekler ve şarap bulunan çadıra ansızın saldırı düzenlemiştir. Tomris Hatun'un oğlu ve beraberindeki kuvvetler, içerideki birkaç Pers'i öldürüp eğlenceye dalmışlardır. Ancak birkaç saat sonra bir baskın düzenleyen Pers kuvvetleri, çadırı basıp Tomris Hatun'un oğlu da olmak üzere içerideki Sakaları öldürmüşlerdir.

Tomris’i üzen anlar

Oğlunun öldüğü haberi alan Tomris Hatun yıkılır ancak mücadelesinden vazgeçmez. Tomris Hatun yemin ederek şöyle söyler: Kana susamış Kirus! Sen oğlumu mertlikle değil o içtikçe zıvanadan çıktığın şarapla öldürdün. Ama güneşe yemin ederim ki seni kanla doyuracağım!

Çetin bir savaş

Amcası Alp Er Tunga’yı da öldüren Perslere kini oğlunun ölümüyle daha da artmıştı. Savaş meydanına kendisi de çıkan Tomris Hatun çetin bir savaş sonucu Acemleri alt etmişti.

Ok atmakta usta olan ve savaş arabalarını büyük ustalıkla kullanan Sakalar, savaş köpeklerine rağmen Persleri bozguna uğratır. Ölenler arasında Pers kralı Büyük Kiros da vardır.

Dediğini yapar

Tomris Hatun sözünde durur ve Büyük Kiros'un kesik başını kan dolu bir tulumun içine atar. Tomris Hatun, Büyük Kiros'un kafasını kan dolu bir fıçıya atarak "Hayatında kan içmeye doymamıştın, şimdi seni, kanla doyuruyorum!" der.