Fenerbahçe Başkan adayı Aziz Yıldırım ile mevcut başkan Ali Koç'un yönetim kurulu listesinde yer alan Acun Ilıcalı arasındaki tartışma giderek büyüyor.

Daha önce Acun Ilıcalı'nın 'Adnan Hocacı' olduğunu ileri süren Aziz Yıldırım, Fenerbahçe kongre üyeleriyle bir araya geldiği buluşmada Acun Ilıcalı'nın FETÖ'cülere pasaport verdiğini öne sürdü.

Yıldırım'ın konuşması şöyle:

"Acun Ilıcalı Dominik’te ‘FETÖ’cülere pasaport veriyormuş.’ Çağırdım. ‘Yapma. senin için kötü olacak’ dedim. ‘Ya ben yapmıyorum etmiyorum falan… Ama var bir şeyler, onun için fazla konuşmasın.

Adnan hoca konusuna girersem, sokağa çıkamaz öyle. Adnan hoca meselesinde onun için oturdum polis fezlekesini okudum. 3 bin 500 sayfa. Orada suçlanan insanların yüzde 20’si ‘Bizi Adnan hocayla Acun tanıştırdı’ diyor."

Acun Ilıcalı'dan canlı yayında yanıt geldi

TV100’de Candaş Tolga Işık’ın sunduğu ‘Az Önce Konuştum’ programına konuk olan Acun Ilıcalı Aziz Yıldırım'ın kendisine yönelik suçlamalarına yanıt verdi.

Yıldırım’ın sözlerine sert tepki gösteren Ilıcalı, yayında geçmişte Yıldırım ile olan fotoğraflarını gösterdi ve şu ifadeleri kullandı:

Aziz Yıldırım, Fenerbahçe başkanlığını çok istiyor olabilir. Seçimden büyük bir hezimetle ayrıldı. Fenerbahçe başkanı olmak için karalamaya çalışmak bana üzücü geliyor.

Fenerbahçe’nin en büyük problemi bu Fenerbahçe içinde tam bir birlik olmaması. Suçlama çok çirkin. Kalkıp 35 yıl önceki konudan bir yere varmaya çalışırsa bunun adı art niyet. Kötü bir düşünce. Adnan Hoca konusunu daha önce açıkladım. 35 yıl önce görüşmüşüm. Gittiğim bir sohbetti. Gittiğimde 18 yaşındaydım. Ayrılalı 34 sene olmuş. 34 senedir görmediğim, alakam olmayan bir adamı, Fenerbahçe başkanı olacağım diye benimle birleştirmesi komik.

Daha komiği de şu; ben Aziz Yıldırım başkanken Fenerbahçe’yi kendi programımda ağırladım. Benim amacım kulübe yardım etmekti. Var Mısın Yok Musun programına bütün takımı getirdi. Fenercell’e destek olmak için. Başka kanaldayım, kendi kanalım değil. Kanalı Fenercell takımı için kullandım.