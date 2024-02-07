Azerbaycan'da, erken cumhurbaşkanı seçimleri için oy kullanma işlemi tamamlanmasının ardından sandık çıkış anketleri yayınlandı. ABD’li şirket Oracle Advisory Group’un anketine göre, mevcut Cumhurbaşkanı İlham Aliyev oyların yüzde 93,9'unu alarak yeniden Cumhurbaşkanı seçildi.

Ankete göre, Büyük Kuruluş Partisi Genel Başkanı Fazıl Mustafa oyların yüzde 1,5’ini, Bütün Azerbaycan Halk Cephesi Partisi Genel Başkanı Kudret Hasanguliyev oyların yüzde 1,2’sini, Milli Cephe Partisi Genel Başkanı Razi Nurullayev oyların yüzde 0,9’unu, Büyük Azerbaycan Partisi Genel Başkanı Elşad Musayev oyların yüzde 0,4’ünü ve bağımsız aday Fuat Aliyev ise oyların yüzde 0,3 oy aldı.

Aliyev’in başkanlığını yaptığı Yeni Azerbaycan Partisi (YAP), galibiyet kutlamalarına başladı. Şehrin farklı noktalarında başlayan kutlamalar, Haydar Aliyev Kültür Merkezi’nin önünde düzenlenen konserle devam etti.



Seçime katılım oranı yüzde 76,73

Azerbaycan Merkezi Seçim Kurulu (MSK) yerel saatle 8.00’de başlayan oy verme işleminin 19.00 itibarıyla resmen bitti ve sayım işleri başladığını duyurdu. MSK tarafından resmi olmayan ilk sonuçların açıklaması beklenilirken, seçimlere yüzde 76,73 katılım sağlandığı belirtildi. Oyları sayma işlemleri devam ederken, Azerbaycan Merkezi Seçim Kurulu 10 gün içerisinde sonuçları Anayasa Mahkemesi’ne ulaştıracak ve sonuçların onaylanmasının ardından resmen cumhurbaşkanı açıklanacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Erdoğan, Aliyev’i Cumhurbaşkanlığı seçiminde kazandığı zafer nedeniyle tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aliyev’i Cumhurbaşkanlığı seçiminde kazandığı zafer nedeniyle tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Aliyev’in yeniden Cumhurbaşkanı seçilmesinin Azerbaycan için hayırlı olması temennisini dile getirdi.