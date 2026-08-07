İngiltere, medya sektörünün en büyük satın alma anlaşmalarından biri olmaya aday Paramount Skydance'in Warner Bros. Discovery'yi 110 milyar dolar karşılığında satın alma teklifine onay verdi.

İngiltere Rekabet ve Piyasalar Kurumu (CMA) tarafından yapılan değerlendirmede, planlanan birleşmenin ülkedeki rekabet ortamını olumsuz etkileyecek ölçüde bir risk oluşturmadığı belirtildi. Bu nedenle işlem hakkında ek bir kamu yararı incelemesi başlatılmasına gerek görülmedi.

Yayıncılık ve haber bağımsızlığı için taahhütler

Kararda, Paramount Skydance'in İngiltere'deki yayın faaliyetlerine ilişkin sunduğu yasal bağlayıcılığı bulunan taahhütlerin etkili olduğu ifade edildi. Şirket, çocuk kanalları Nickelodeon ve Cartoon Network dahil olmak üzere İngiltere'de üretilen özgün içeriklerin devamını sağlamayı ve Channel 5'in haber yayıncılığındaki editoryal bağımsızlığını en az beş yıl boyunca korumayı taahhüt etti.

Ayrıca Paramount bünyesindeki Channel 5, mevcut yayın lisansının sona ereceği 2034 yılı sonuna kadar kamu hizmeti yayıncısı statüsünü sürdürecek. Kanalın haber politikası ise CNN International ve CBS News'ten editoryal olarak bağımsız şekilde yürütülmeye devam edecek.

Gözler ABD'deki davalarda

İngiltere'nin onayıyla birlikte satın alma sürecindeki önemli düzenleyici aşamalardan biri tamamlanmış oldu. Ancak anlaşmanın kesin olarak sonuçlanabilmesi için ABD'de, California öncülüğündeki bazı eyaletlerin açtığı davaların sonuçlanması bekleniyor. Bu hukuki süreçlerin, dev birleşmenin tamamlanmasının önündeki en önemli engel olduğu değerlendiriliyor.