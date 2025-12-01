Florida’dan başkent Washington’a dönüşte uçakta gazetecilere açıklamalarda bulunan Trump, Rusya-Ukrayna savaşıyla ilgili barış görüşmelerine de değindi. Sürecin ilerlediğini belirten Trump, "Zor problemler var. Ama yine de bir anlaşma yapma şansımız olduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullandı. Ukrayna ile ilgili küçük sorunların yolsuzluk iddialarından kaynaklandığını vurguladı.

Venezuela Hakkında Sert Açıklamalar

Trump, Venezuela’ya yönelik hava sahası uyarısının nedenini açıklarken, ülkeyi “dost bir ülke olarak görmediklerini” belirtti. ABD’ye milyonlarca insanın geldiğini ve bunların bir kısmının hapishane geçmişi olan kişiler, çeteler ve uyuşturucu satıcıları olduğunu öne sürdü. Trump, bu uyarının saldırı anlamına gelmediğini ifade etti.

Maduro Görüşmesi Onaylandı, İçerik Gizli

ABD basınının gündeme taşıdığı Maduro görüşmesi iddiasını doğrulayan Trump, "Görüşme oldu, iyi geçti diyebilirim. Ancak detay vermek istemiyorum" dedi.

Honduras ve Göçmenlik Politikaları

Trump, eski Honduras Devlet Başkanı Juan Orlando Hernandez’in af sürecine ilişkin sorulara, Biden yönetimini eleştirerek yanıt verdi. Honduras’taki seçimleri önemli bir yarış olarak nitelendiren Trump, Biden yönetiminin politikalarını “komplo” olarak değerlendirdi.

Ayrıca ABD’nin iltica başvurularını askıya alma kararının uzun sürebileceğini söyleyen Trump, "Dostça olmayan ülkelerden gelen insanları istemiyoruz" ifadelerini kullandı. Göçmenlik sınırlamaları uygulanacak ülkelerin çoğunun "başarısız devletler" olduğunu savundu.

Vatandaşlıktan Çıkarma ve Güvenlik Vurgusu

Trump, bazı Amerikalıların vatandaşlıktan çıkarılabileceği yönündeki açıklamalarını hatırlatarak, "Yetkim varsa, vatandaşlığı geri alırım" dedi. Beyaz Saray yakınlarındaki silahlı saldırılarda hayatını kaybeden ve yaralanan Ulusal Muhafızların aileleriyle görüştüğünü belirten Trump, onları Beyaz Saray’a davet etmeyi düşündüğünü söyledi.