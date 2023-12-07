Aliyev, ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı O’Brien’ı kabul etti Aliyev, ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı O’Brien’ı kabul etti

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, cumhurbaşkanlığı seçiminin erkene alınmasına karar verdi. Buna göre, 2025’te yapılması planlanan seçimin tarihi 7 Şubat 2024 Çarşamba günü olarak belirlendi.

Cumhurbaşkanı görev süresi uzatılmıştı
Azerbaycan'da 2016 yılında yapılan anayasa referandumunda kabul edilen değişiklikle Cumhurbaşkanının görev süresi 5 yıldan 7 yıla çıkarılmıştı. Referandumun ardından 11 Nisan 2018 tarihinde yapılan Cumhurbaşkanı seçimlerinde mevcut Cumhurbaşkanı İlham Aliyev yüzde 86,02 oy alarak seçimi 1. sırada tamamlamış ve 4. kez Cumhurbaşkanı seçilmişti.