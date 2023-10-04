Azerbaycan basınının cumhurbaşkanlığı kaynaklarına dayandırdığı haberlere göre Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, İspanya'nın Granada şehrinde 5 Ekim'de Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile Avrupa Birliği (AB), Fransa ve Almanya liderlerinin katılımıyla yapılması planlanan görüşmeye katılmama kararı aldı. Aliyev'in Fransa'nın yapıcı olmayan tutumu ve Fransa ile Almanya'nın Türkiye'nin toplantıya katılmasını reddetmesi üzerine görüşmeye katılmayı reddettiği belirtildi.

Liderler operasyonun ardından ilk kez bir araya gelecekti

Azerbaycan'ın Karabağ'daki terörlerle mücadele operasyonu sonrası Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan arasındaki ilk görüşme, 5 Ekim'de İspanya'da gerçekleştirilecekti. Granada kentinde Avrupa Siyasi Topluluğu (AST) zirvesi kapsamında yapılması planlanan görüşmelere Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Başbakanı Olaf Scholz ve Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel katılacaktı.