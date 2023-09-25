Azerbaycan Milletvekili Ganire Paşayeva'nın komaya girdiği duyuruldu. Yardımcısı Elbey Badirov, Paşayeva'nın şu an hastanede gözetim altında tutulduğunu belirtti. Ancak, Azerbaycanlı milletvekilinin komaya girmesinin nedeni hakkında henüz bir bilgi bulunmuyor. Paşayeva, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'deki Merkez Klinik Hastanesine götürüldü ve burada tedavi ediliyor. Ancak, komaya girişinin sebebi hakkında herhangi bir resmi açıklama yapılmış değil. Ganire Paşayeva'nın sağlık durumu ile ilgili detaylar beklenmektedir.