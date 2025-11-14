Yerel saatle gece 01.00 sıralarında gerçekleşen füze ve insansız hava aracı (İHA) saldırıları sırasında Azerbaycan Büyükelçiliği alanına düşen füze, büyükelçilik binasında ciddi hasara yol açtı. Olayda can kaybı yaşanmazken, duvarlar yıkıldı, idari bina ve konsolosluk bölümlerinde zarar oluştu.

Azerbaycan, Rusya’ya yönelik görüşmede, bu tür saldırıların uluslararası hukuk normlarına aykırı olduğunu vurguladı. Bakanlık açıklamasında, geçmişte de benzer saldırıların yaşandığı hatırlatıldı:

10 Mart 2022: Harkov’daki Azerbaycan Fahri Konsolosluk binasına saldırı düzenlenmiş, idari bina ciddi şekilde zarar görmüştü.

2 Ocak 2024: Rusya tarafından gerçekleştirilen “Kinjal” füzesi saldırısında, büyükelçilik binasına yakın bir noktada 3 metre çapında krater oluşmuştu.

28 Ağustos 2025: Azerbaycan Büyükelçiliği’ne yaklaşık 50 metre mesafede hava saldırısı yapılmış, idari bina, konsolosluk ve büyükelçi rezidansı zarar görmüştü.

8 ve 18 Ağustos 2025: Odessa bölgesindeki SOCAR petrol terminaline İHA saldırıları düzenlenmiş, çalışanlar yaralanmış ve altyapı ciddi şekilde zarar görmüştü.

Azerbaycan, diplomatik temsilciliklerin koordinatlarını 2022 Nisan ayında Rusya Savunma Bakanlığı ile paylaşmasına rağmen bu tür saldırıların devam etmesinin, kasıtlı olup olmadığı konusunda soru işaretleri yarattığını belirtti.

Büyükelçi Yevdokimov’a, diplomatik temsilciliklere yönelik saldırıların kabul edilemez olduğu iletilirken, olayla ilgili ayrıntılı soruşturma yapılması ve Rusya’dan açıklama beklenildiği kaydedildi.

Olayın Arka Planı: Rusya’nın gece saatlerinde Kiev’e gerçekleştirdiği füze ve İHA saldırılarında 6 kişi hayatını kaybetmişti. Saldırı sırasında Azerbaycan Büyükelçiliği alanına İskender tipi füze isabet etmişti.