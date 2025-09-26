Türkiye lojistik sektörünün önde gelen firmalarından AYK Lojistik’e toplam 100 adet Mercedes-Benz Actros L teslimatı gerçekleştirildi. Hasmer Otomotiv ev sahipliğinde yapılan teslimat töreni, 25 Eylül’de Düzce’de gerçekleşti. Tamamı Mercedes-Benz Türk Aksaray Kamyon Fabrikası’nda üretilen ve yüksek güvenlik donanımları, yakıt verimliliği ve konfor özellikleriyle öne çıkan araçlar AYK Lojistik filosuna katıldı.

Törene; Mercedes-Benz Türk Kamyon Filo Satış Grup Müdürü Yusuf Adıgüzel, Mercedes-Benz Türk Pazarlama İletişimi ve Müşteri İlişkileri Grup Müdürü Serra Yeşilyurt, Mercedes-Benz Türk Satış Sonrası Hizmetler - Kamyon Teknik Grup Müdürü Mehmet Karal, Mercedes-Benz Türk Kamyon Filo Satış Koordinatörü Pınar Nazlı Ural, Hasmer Otomotiv Ticari Araçlar Satış ve Satış Sonrası Hizmetler Koordinatörü Burak Ödül, Hasmer Otomotiv Kamyon Satış Müdürü Gürkan Zeki, AYK Lojistik Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Aydoğan, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hasan Aydoğan ile AYK Lojistik yöneticileri katıldı.

Bu önemli teslimatla birlikte Mercedes-Benz Türk, lojistik sektörünün ihtiyaçlarına yönelik yenilikçi ve güvenilir çözümler sunmayı sürdürürken; AYK Lojistik de güçlenen filosuyla Türkiye’nin dört bir yanında sunduğu yüksek performanslı hizmetlerini daha da ileri taşımayı amaçlıyor.

Törende Mercedes-Benz Türk Kamyon Filo Satış Grup Müdürü Yusuf Adıgüzel, "Lojistik sektörüne olan desteğimiz, her geçen gün artarak devam ediyor. AYK Lojistik gibi, bir araç ile yola çıkıp sektörünün çınarı haline gelmiş bir firmanın büyüme hikayesine, ülkemizde ürettiğimiz en son teknolojiye sahip araçlarımızla ortak olmaktan büyük gurur duyuyoruz. Teslim ettiğimiz her bir Mercedes-Benz Actros L, sadece bir araç değil; verimlilik, güvenlik ve sürdürülebilir nakliye sözümüzün somut bir temsilcisidir. Bu filonun, AYK Lojistik'e kazandıracağı güç, sektör için de yeni bir standart olacaktır" dedi.

Hasmer Otomotiv Ticari Araçlar Satış ve Satış Sonrası Hizmetler Koordinatörü Burak Ödül ise, “Mercedes-Benz Türk’ün güçlü üretim altyapısı ve Hasmer Otomotiv’in müşteri odaklı yaklaşımıyla AYK Lojistik ile uzun yıllara dayanan iş birliğimizi bu önemli teslimatla pekiştirmekten büyük mutluluk duyuyoruz. Teslim edilen 100 adet Mercedes-Benz Actros L, güvenlikten verimliliğe, konfordan dayanıklılığa kadar sunduğu özelliklerle filoların ihtiyaçlarını en üst seviyede karşılıyor. Bu iş birliğinin hem AYK Lojistik’in hizmetlerine hem de sektörün gelişimine katkı sağlamasını diliyor, yeni araçların hayırlı olmasını temenni ediyorum.” dedi.

AYK Lojistik Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hasan Aydoğan da “2010 yılında bir araçla çıktığımız yolda bugün 150 araçlık güçlü bir filoya ulaşmış olmanın gururunu yaşıyoruz. Bu büyüme yolculuğumuzda yanımızda olan Mercedes-Benz Türk ve Hasmer Otomotiv’e teşekkür ediyoruz. Bugün teslim aldığımız 100 adet Mercedes-Benz Actros L, hem filomuzun gücünü artırıyor hem de lojistik operasyonlarımızda verimliliği ve güvenliği en üst seviyeye taşıyor. Biz, uzun vadeli iş birliklerine önem veren bir şirketiz. Mercedes-Benz markasının kalitesi, sunduğu güven ve satış sonrası desteğiyle gelecekte de yolumuza birlikte devam edeceğimize inanıyoruz.” açıklamalarında bulundu.