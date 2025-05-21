Üniversitenin akademik ve idari kadrosunun katılımıyla gerçekleştirilen törende duygusal anlar yaşanırken, Prof. Dr. Aydın'ın rektörlük görevinin resmiyet kazanması, üniversite camiasında büyük bir memnuniyetle karşılandı.

Törene katılan İstanbul Aydın Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Prof. Dr. Mustafa Aydın da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"İstanbul Aydın Üniversitesi Rektörlüğü görevine, Mütevelli Heyetimizin önerisi, Yükseköğretim Kurulu Başkanımız Sayın Prof. Dr. Erol Özvar'ın uygun görüşü ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın tensipleriyle, kıymetli bilim insanı Sayın Prof. Dr. İbrahim Hakkı Aydın asaleten atanmıştır.

Sayın Prof. Dr. İbrahim Hakkı Aydın; akademik hayata adanmışlığı, öğrencilerine duyduğu derin sorumluluk bilinci ve yöneticilikteki başarılarıyla camiamızda her zaman saygı ve takdirle anılmaktadır. Kendisine tevdi edilen bu önemli görevde; İstanbul Aydın Üniversitesinin vizyonunu daha ileriye taşıyacağına, evrensel değerlere bağlı, yenilikçi ve nitelikli eğitim anlayışını daha da güçlendireceğine gönülden inanıyorum."

Uluslararası Vizyon, Yerel Değerlerle Bütünleşiyor

Trabzon doğumlu olan Prof. Dr. İbrahim Hakkı Aydın, akademik kariyerine Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde başladı. 1992 yılında Mısır’da Aynu’ş-Şems, Kahire ve Ezher Üniversitelerinde İslam felsefesi ve ahlakı üzerine yürüttüğü çalışmalarla uluslararası akademik çevrelerde dikkat çeken Aydın, 2002’de doçent, 2007’de ise profesör unvanı aldı.

Avusturya, Fransa ve Almanya’da çeşitli araştırmalar ve seminerlerle bilimsel birikimini zenginleştiren Aydın, 2013 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi’ne katıldı ve 10 yıl boyunca rektör yardımcılığı görevini üstlendi. 2024 yılında vekâleten yürütmeye başladığı rektörlük görevine şimdi asaleten atanmış olması, üniversitenin geleceğine dair umutları artırıyor.

İslam felsefesi, ahlak ve toplumsal yapılar üzerine çok sayıda bilimsel esere imza atan Aydın’ın önemli yayınları arasında Fârâbî'de Metafizik Düşünce, İslam Ahlak Esasları ve Felsefesi, ve Trabzonlu Hafız İsmail Efendi’nin İlmi Şahsiyeti gibi çalışmalar yer alıyor. Arapça ve İngilizce bilen Aydın, birçok ulusal ve uluslararası yayında da bilimsel katkı sunmaya devam ediyor.

Prof. Dr. İbrahim Hakkı Aydın liderliğindeki İstanbul Aydın Üniversitesi’nin, bilimsel üretim, toplumsal katkı ve uluslararası iş birlikleri konusunda daha da güçlü bir konuma yükselmesi hedefleniyor.