Skandal, hastaneden ayrılarak özel bir hastaneye geçen Doç. Dr. E.M.Y.'nin, kendi isminin hastane raporlarından çıkarıldığını ve başka bir doktorun isminin eklenerek sahte belgelerle böbrek nakli için izin alındığını fark etmesiyle gün yüzüne çıktı. Doç. Dr. E.M.Y., durumu CİMER, savcılık ve ADÜ Rektörlüğü'ne şikayet etti.

Aydın 5. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, sanık doktor E.B.C., hastane bilgi sistemine girerek nakil raporlarını değiştirdiğini kabul etti. E.B.C., raporlarda yaptığı değişikliklerin kamu yararını gözeterek yapıldığını iddia etti. Mahkeme, doktoru suçlu buldu ve 10 ay hapis cezası verdi, ancak cezanın açıklanması ertelendi.

Olayın ardından, ADÜ Rektörlüğü tarafından E.B.C.'ye önce men-i muhakeme (soruşturma izni verilmemesi) cezası verilmişti. Ancak, Doç. Dr. E.M.Y. bu kararın iptal edilmesi için Danıştay'a başvurmuş ve olayın mahkemeye taşınmasını sağlamıştır.

Mahkeme kararında, doktorun yaptığı işlemlerin mevzuata aykırı olduğunu belirterek, sahte belgelerle yapılan nakil işlemlerine müdahale edilmesi gerektiği vurgulandı. Olay, yargıya taşındı ve karar istinaf mahkemesi için açık bırakıldı.