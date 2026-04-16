Paris’te Associated Press’e konuşan Birol, özellikle Hürmüz Boğazı çevresindeki olası kesintilerin Avrupa’nın yakıt tedarikini ciddi şekilde zorlayabileceğini söyledi.

Birol, mevcut şartların devam etmesi halinde Avrupa’daki jet yakıtı stoklarının en fazla yaklaşık altı haftalık bir ihtiyacı karşılayabileceğini ifade etti. Bu durumun, özellikle havacılık sektöründe arz sıkıntılarına yol açabileceği değerlendiriliyor.

Yaşanan gelişmeleri “bugüne kadar görülen en büyük enerji krizlerinden biri” olarak tanımlayan Birol, enerji fiyatlarında genel bir yükseliş riskine de dikkat çekti. Buna göre, petrol, doğal gaz ve elektrik fiyatlarında artışların kaçınılmaz olabileceği belirtildi.

Küresel etkilerin bölgelere göre farklılık göstereceğini vurgulayan Birol, Asya ülkelerinin enerji ithalatına bağımlılık nedeniyle ilk etkilenecek bölgeler arasında yer aldığını söyledi. Japonya, Güney Kore, Hindistan, Çin, Pakistan ve Bangladeş gibi ülkeleri örnek gösteren Birol, Avrupa ve ABD’nin de bu baskıdan kaçamayacağını dile getirdi.

Hürmüz Boğazı’ndaki akışın uzun süre kesintiye uğraması halinde hava taşımacılığında bazı uçuşların yakıt yetersizliği nedeniyle iptal edilebileceği uyarısında da bulundu.