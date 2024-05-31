Uluslararası Diplomatlar Birliği (DMW) Başkanı Ferhat Bozçelik TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken’i DMW Genel Sekreteri Jülide Çilingir ile birlikte ziyaret ederek, DMW’nin yurtdışındaki girişimci Türk vatandaşları ile TESK’in işbirliğinde yapılacak projeler hakkında görüştüler.

Ziyarette konuşan Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, DMW ile TESK arasındaki çalışmalara değinerek Diplomatlar Birliğinin Türkiye ile Avrupa ülkeleri arasında adeta köprü görevi üstlendiğini belirtti. Palandöken, “Bilindiği gibi Uluslararası Diplomatlar Birliği ile birlikte TESK olarak esnaf ve sanatkarlarımıza finansal okuryazarlık eğitimleri ile tanıştık. 5 yılı aşkın bir süredir ikili ilişkilerimizi geliştiriyoruz. Yani çalışmalarımıza tam gaz devam ediyoruz. Avrupa ile Türkiye arasında köprü kuran DMW, bizimde çok önemsediğimiz ,3,5 milyon türkün yaşadığı başka Almanya olmak üzere AB ülkelerinde çeşitli projeler yapmak için işbirliği konularını görüştük. Diplomasiden önemlisi ticaretin bağlantılarını kurup iş adamlarının Türkiye’ye yatırım yapmalarında köprü olmanızdır. Yani ülkemize gelecek yatırımlara katkı koymak bizim için de çok önemli bir çalışma olacak” dedi.

“Avrupa’da 100 binin üzerinde Türk girişimci var”

DMW Başkanı Ferhat Bozçelik ise ziyarette, “Bugüne kadar TESK ile çok ciddi projeler gerçekleştirdik. Biz DMW olarak 15’e yakın Avrupa zirvesi yaptık. Yeni zirvemizi TESK ile beraber yapacağız. Avrupa Birliği standardında gerçekleştirmeyi düşündüğümüz zirvemize birlikte yatırımcılarımızı çağıracağız. Hedefimiz ilk zirvemizi Türkiye’de gerçekleştirmek akabinde Almanya’da aynı zirveyi yapmak olacak. DMW olarak bugüne kadar ses getiren projelere imza attık. Şimdi ülkemize gelecek yatırımların zamanı. Avrupa’da 3.5 milyonu aşkın vatandaşımız var. En önemlisi 100 binin üzerinde iş adamı var. Avrupadaki iş insanlarını vatanımızdaki iş insanları ile biraraya getirerek, ülkemize katkı vermek en büyük arzumuzdur. TESK ile el ele verdikten sonra çok büyük projelere imza atacağımıza inancımız sonsuzdur” ifadelerini kullandı.