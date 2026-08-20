TSRS 1 ve TSRS 2 doğrultusunda yönetişim, strateji, risk yönetimi, metrikler ve hedefler ekseninde hazırlanan. R rapor; iklimle bağlantılı risk ve fırsatları şirketin finansal ve stratejik karar süreçleriyle ilişkilendirirken, MİA Teknoloji’nin teknoloji ve mühendislik yetkinliğini düşük karbonlu, dirençli ve sürdürülebilir bir gelecek vizyonuyla buluşturuyor.

Türkiye’nin öncü teknoloji şirketlerinden MİA Teknoloji, sürdürülebilirlik alanındaki uygulamaları, hedefleri ve uzun vadeli değer yaratma yaklaşımı kapsamında hazırlanan 2025 yılı Sürdürülebilirlik Raporu’nu kamuoyu ve yatırımcılarla paylaştı. Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) tarafından yürürlüğe konulan TSRS 1 ve TSRS 2 çerçevesinde hazırlanan rapor; şirketin iklimle bağlantılı risk ve fırsatlarını, yönetişim mekanizmalarını, sera gazı emisyonlarına ilişkin raporlama yaklaşımını ve gelecek dönem önceliklerini bütüncül bir yapı içinde sunuyor.

Şirketin 31 Aralık 2025 tarihinde sona eren döneme ilişkin sürdürülebilirlik bilgileri ayrıca bağımsız sınırlı güvence denetimine tabi tutuldu. Gerçekleştirilen güvence çalışmasında, söz konusu sürdürülebilirlik bilgilerinin Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları’na göre hazırlanmadığı kanaatine varılmasına neden olacak önemli bir hususun denetçinin dikkatini çekmediği sonucuna ulaşıldı.

Sürdürülebilirlik, kurumsal karar süreçlerinin bir parçası olarak ele alınıyor

Rapor kapsamında düzenleyici gelişmeler ve müşteri beklentileri, enerji ve yakıt fiyatlarındaki oynaklık, tedarik zinciri çevresel uyumu, aşırı hava olayları, sıcaklık ve su stresi ile teknolojik dönüşüm gibi başlıklar iklimle bağlantılı risk alanları arasında değerlendiriliyor.

Dijital iklim çözümleri, enerji ve kaynak verimliliği, yapay zekâ destekli analitik, elektrikli mikro mobilite ve akıllı şehir çözümleri MİA Teknoloji açısından uzun vadeli fırsat alanları olarak ele alınıyor. Rapora göre, sahip olduğu teknoloji ve mühendislik yetkinliklerini müşterilerinin düşük karbonlu dönüşümünü destekleyebilecek ürün ve hizmet modelleri geliştirmek amacıyla kullanmayı hedefliyor.

Raporda, 2027 yılında planlanan yeşil binaya geçiş de sürdürülebilirlik hedefleri açısından önemli bir adım olarak öne çıkarken, yeni yerleşkenin enerji ve su verimliliği, fiziksel iklim risklerine dayanıklılık, iş sürekliliği ve çevresel veri kalitesinin geliştirilmesine katkı sağlaması hedefleniyor.

Teknoloji gücünü sürdürülebilir gelecek için kullanıyor

MİA Teknoloji Kurumsal Sürdürülebilirlik ve Kalite Yöneticisi Pınar Çakır, rapora ilişkin değerlendirmesinde şunları söyledi:

“Bir teknoloji şirketinin uzun vadeli değeri yalnız geliştirdiği ürünle değil; o değeri üretirken kaynakları nasıl kullandığı, risklerini nasıl yönettiği ve paydaşlarına ne kadar şeffaf olduğu ile ölçülüyor. TSRS uyumlu Sürdürülebilirlik Raporumuz, sürdürülebilirliği kurumsal yönetişim ve risk yönetimi anlayışımızın ayrılmaz bir parçası haline getirdiğimizi ortaya koyuyor. 20 yıllık mühendislik birikimimizi, geleceğin ihtiyaçlarına cevap veren teknolojilerle buluştururken daha dirençli, daha verimli ve daha sürdürülebilir bir yapı oluşturmayı hedefliyoruz. Bu raporu bir son nokta olarak değil, sürdürülebilirlik performansımızı daha ölçülebilir, şeffaf ve sürekli gelişen bir anlayışla yönetmeye başladığımız yeni bir dönemin göstergesi olarak görüyoruz. Önümüzdeki dönemde de teknoloji gücümüzü sürdürülebilir bir geleceğin inşasına katkı sağlayacak çözümlere dönüştürmeye devam edeceğiz.”