2020 yılında başlayan ve her iki markanın da pazardaki gücünü pekiştiren iş birliği, imzalanan yeni sözleşme ile resmi olarak 3. dönemine girdi. Anlaşma 2028 yılı sonuna kadar geçerli olacak.

Müşteri odaklı hizmet anlayışını benimseyen Euromaster noktalarını ziyaret eden sürücüler, TotalEnergies ve ELF markaları altında pazara sunulan, araçlarının motor ömrünü ve performansını en üst düzeye çıkaran TotalEnergies madeni yağlarının kalitesiyle buluşmaya devam edecek.

“Pazardaki istikrarımızın ve karşılıklı güvenin göstergesi”

TotalEnergies Türkiye Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Murat Selçuk, iş birliğinin yenilenmesinden duyduğu memnuniyeti şu sözlerle ifade etti: “Euromaster ile 2020 yılında başlattığımız ve yıllar içinde büyüyerek devam eden ortaklığımızı 3. döneme taşımış olmaktan büyük gurur duyuyoruz. Bu yenilenen anlaşma, pazardaki istikrarımızın ve karşılıklı güvenimizin en net göstergesidir. İleri teknolojiyle geliştirdiğimiz TotalEnergies ve ELF madeni yağlarımızın performansının, Euromaster’ın profesyonel hizmet anlayışıyla birleşerek tüketicilere yüksek kalite hizmet sunmaya devam edeceğine inancımız tam. Sektördeki güçlü konumumuzu bu tür stratejik adımlarla daha da sağlamlaştırıyoruz.”

“Yüksek teknoloji ve performansı tüketicilerimizle buluşturmaya devam edeceğiz”

Euromaster Türkiye Genel Müdürü Serhat Sezginsoy ise ortaklığın geleceğine dair şu değerlendirmelerde bulundu: “Euromaster olarak, Türkiye genelindeki yaygın servis ağımızla müşterilerimize her zaman en kaliteli ve güvenilir hizmeti sunmayı hedefliyoruz. TotalEnergies ile olan iş birliğimizin 3. dönemine girmesi, bu hedef doğrultusunda attığımız en önemli adımlardan biri. Binek ve hafif ticari araç segmentindeki müşterilerimiz, TotalEnergies ve ELF madeni yağlarının yüksek teknolojisi ve performansıyla araçlarının bakımlarını en iyi şekilde yaptırmaya devam edecekler. İki güçlü markanın sinerjisinin, önümüzdeki dönemde de hem perakende hem de filo müşterilerimize büyük değer katacağına inanıyorum.”