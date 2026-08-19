İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından Tarım ve Orman Bakanlığı Şeker Dairesi Başkanlığı ile Vergi Denetim Kurulu raporları doğrultusunda başlatılan soruşturmada, 8 ilde eş zamanlı adli süreç başlatıldı. İncelemelerin 2022, 2023 ve 2024 yıllarını kapsadığı öğrenildi.

MİLYONLARCA KİLOGRAMLIK FATURA OYUNU

Soruşturma dosyasına yansıyan tespitlere göre iç piyasaya arz edilmemesi gereken veya kota dışı kalan nişasta bazlı şekerler, aracı şirketler üzerinden "maltodekstrin", "glukoz", "nişasta" ve "fruktoz" adıyla faturalandırılarak gıda imalatçılarına ulaştırıldı.

Seyidoğlu Gıda’ya 5,4 Milyon Kilogram Tespiti: Raporlarda helva, reçel ve tahin üreticisi ünlü marka Seyidoğlu Gıda'nın; Ak Nişasta üretimi olan 2,3 milyon kilogramı aşkın ürünü Artı Endüstriyel Gıda aracılığıyla, 3,1 milyon kilogramdan fazla ürünü ise doğrudan Beşan Nişasta’dan "maltodekstrin" faturasıyla aldığı ve toplamda 5,4 milyon kilogramdan fazla kayıt dışı nişasta bazlı şekeri ürünlerinde kullanarak iç piyasaya sürdüğü iddia edildi.

Sektör Devleri Kapsamda: Üretici devlerden Sunar Mısır'ın Emelce Gıda üzerinden en az 321 bin kilogram kayıt dışı şekeri farklı faturayla pazarladığı öne sürülürken, Ak Nişasta, Tat Nişasta ve Beşan Nişasta da soruşturma listesinde yer buldu.

ARAMA YAPILAN 25 ŞİRKETİN TAM LİSTESİ

İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Ankara, Konya, İzmir, Gaziantep ve Adana’da arama yapılan ve 47 şüphelisi ifadeye çağrılan şirketler şunlar:

AK NİŞASTA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. AKTAŞLAR ET GIDA VE HAYVANCILIK SAN. TİC. LTD. ŞTİ. ANADOLU GIDA SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ. ARTI ENDÜSTRİYEL GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. BEŞAN NİŞASTA GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. BEYLERBEYİ LOKUM GIDA SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ. EMELCE GIDA TARIM İNŞAAT SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. GAZİANTEP PAZARLAMA VE TİCARET LTD. ŞTİ. HASAL TARIM ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİC. LTD. ŞTİ. HASTÜRK GIDA OTOMOTİV İNŞ. EMLAK SAN. VE TİC. A.Ş. KARAMEHMETLER GIDA VE İHTİYAÇ MADDELERİ SAN. TİC. LTD. ŞTİ. KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ. (Adana) KÜÇÜKMERAL GIDA İNŞAAT TARIM ÜRÜNLERİ SAN. VE TİC. A.Ş. NATURA GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. NURS LOKMAN HEKİM GIDA TARIM BİTKİ MEDİKAL SAN. TİC. LTD. ŞTİ. ÖZDEY GIDA SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ. SAF NATUREL BAL GIDA PAZARLAMA SAN. TİC. LTD. ŞTİ. SEYİDOĞLU GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. SEYYİDLER OTOMOTİV GIDA İNŞAAT SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. Muğla’daki yangınların 10’da 7’si insan kaynaklı İçeriği Görüntüle SULUCA GIDA SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ. SUNAR MISIR ENTEGRE TESİSLERİ SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. TAT NİŞASTA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. UĞURLU HELVA TAHİN GIDA SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ. SUGABEE ŞEKERLEME GIDA İNŞAAT SAN. İÇ VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ. GSF GİDA SANAYİ FABRİKALARI ÜRETİM SAN. VE TİC. A.Ş.

BORSADA İŞLEM GÖREN KERVAN GIDA'DAN "İSİM BENZERLİĞİ" AÇIKLAMASI GELDİ!

Haberlerin ardından Borsa İstanbul’da "KRVGD" koduyla işlem gören Kervan Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. kamuoyuna ve yatırımcılara yönelik bir duyuru yayımladı.

Açıklamada, soruşturma kapsamında adı geçen "Kervan Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi"nin Adana merkezli ayrı bir firma olduğu belirtilerek şu ifadelere yer verildi: