Avrupa Taekwondo Birliği (ETU) tarafından Estonya’nın başkenti Tallinn’de başlayan Avrupa Gençler Taekwondo Şampiyonası’nın ilk gününde 7 sıklette müsabakalar yapıldı. Tatamiye çıkan 7 Türk sporcudan 6’sı şampiyonayı madalya ile tamamladı. Türkiye, ilk günü 2 altın, 3 gümüş, 1 bronz, toplam 6 madalya ile tamamladı.



Kızlar 42 kiloda Ayşe Orhan ve 44 kiloda Hayrunnisa Gürbüz, Avrupa şampiyonluğuna ulaşan isimler oldu. Erkekler 48 kiloda Kaan Yelaldı, 51 kiloda Emre Talha Evin ve +78 kiloda Rüzgar Yalçın gümüş madalyanın sahibi olurken, 45 kiloda Berke Erbulut şampiyonayı bronz madalya ile tamamladı.

Üç gün sürecek şampiyonanın ikinci gününde 6 sıklette müsabakalar yapılacak.