Von der Leyen, dünyanın yeni bir silahlanma dönemine girdiğini vurgulayarak, "Avrupa, hem Ukrayna’ya desteği hızlandırmak hem de uzun vadede kendi güvenliğimiz için daha fazla sorumluluk almak adına savunma bütçesini ciddi ölçüde artırmaya hazır" ifadelerini kullandı. Avrupa Konseyi toplantısı öncesinde liderlere bir mektup gönderdiğini belirten Von der Leyen, bu mektupta yeni savunma planının detaylarını paylaştığını söyledi.

5 Aşamadan Oluşuyor

Von der Leyen'in açıkladığı plana göre, Avrupa'nın yeniden silahlandırma süreci beş temel bölümden oluşuyor:

Savunma Bütçelerinin Serbest Bırakılması: Üye devletlerin ulusal savunma harcamalarındaki kamu fonlarının daha serbest bir şekilde kullanılmasına olanak tanınacak. Yeni Bir Yatırım Aracı: AB, üye ülkelere savunma yatırımlarını desteklemek için 150 milyar euroluk kredi sağlayacak. AB Bütçesinin Kullanımı: Savunma sektörüne daha fazla kaynak yönlendirmek amacıyla AB bütçesi içinde yeni teşvik mekanizmaları devreye alınacak. Tasarruf ve Yatırım Birliği'nin Güçlendirilmesi: Avrupa'da savunma sanayisinin finansal kapasitesini artırmak için yatırım süreçleri hızlandırılacak. Özel Sermayenin Harekete Geçirilmesi: Avrupa Yatırım Bankası aracılığıyla özel sektörden finansman sağlanarak savunma projelerine destek verilecek.

Von der Leyen, "Avrupa, güvenliği için sorumluluk almaya hazır. Yeniden silahlanma planı, yaklaşık 800 milyar euroyu harekete geçirerek kıtanın savunma gücünü artıracak. NATO ortaklarımızla iş birliğimizi de sürdüreceğiz" dedi.

Bu kapsamlı plan, Avrupa’nın savunma alanında daha bağımsız bir konuma gelmesini hedeflerken, küresel güç dengelerinde AB'nin daha etkili bir aktör olmasını sağlamayı amaçlıyor.