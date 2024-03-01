Avrasya Yükseköğretim Zirvesi’nin açılışı YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar'ın katılımıyla İstanbul Lütfi Kırdar Kongre Merkezi’nde yapıldı. Bu 9’uncusu düzenlenen zirveye Türkiye’nin yanı sıra Amerika, Avrupa Asya ve Afrika kıtalarından iş birlikçi kuruluşlar ile 2 binin üzerinde rektör, akademisyen ve girişimciyi ağırlayacak.

EURAS & EURIE Kurucu Başkanı Doç. Dr. Mustafa Aydın'ın ev sahipliğini yaptığı zirvenin açılışını, EDUC Avrupa Başkanı Prof. Oliver Gunther, IAUP Başkanı Dr. Fernando Leon Garcia, AARU Genel Sekreteri Prof. Amr Ezzat Salama, Ürdün Yükseköğretim Bakanlığı Genel Sekreteri Prof. Mamoun M Al-Debi, Filipinler YÖK Başkanı Dr. J. Prospero E. De Vera, TİM Başkanı Mustafa Gültepe, Gaziantep Valisi Kemal Çeber, T.C. Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar katıldı.



YÖK Başkanı Özvar: "Amacımız bu coğrafyada üniversitelerarası ilişkileri bilim ve teknoloji alanındaki münasebetleri daha üst noktalara çıkarmak"

Zirvenin açılışında ‘Yükseköğretimin Geleceği’ başlığıyla bir konuşma gerçekleştiren Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, “Bugün Avrasya Üniversiteler Birliği'nin dokuzuncu zirvesini açmış bulunuyoruz. Aydın Üniversitesi'nin kıymetli Mütevelli Heyet Başkanı Mustafa Aydın'ın organize ettiği ve katılımına yurt dışından ve yurt içinden çok sayıda paydaşın, üniversite mensuplarının, bakanların, valilerin, üniversite birliklerinin, uluslararası yükseköğretime dair pek çok kuruluşun bir araya geldiği öyle bir önemli bir toplantının, zirvenin açılışını gerçekleştirmiş bulunuyoruz. Bu zirvenin amacı yükseköğretim alanında Avrasya kuşağındaki ülkelerin yükseköğretim alanından, iş birliği imkânlarını araştırmak ve bu coğrafyada üniversitelerarası ilişkileri bilim ve teknoloji alanındaki münasebetleri daha üst noktalara çıkarmak olacaktır” açıklaması yaptı.





“Üniversiteler arası daha sıkı iş birlikleri yapılmasına vesile olmasını diliyorum”

Özvar, “Hepinizin bildiği üzere uluslararası öğrenci hareketliliği yükseköğretimin son yıllardaki en önemli konularından biridir. Bu zirve aynı zamanda Türkiye ev sahipliğinde uluslararası öğrenci hareketliliği konusunda Türk üniversitelerinin dünya öğrencilerine, bölge ülkelerin aday öğrencilerine yönelik önemli bir toplantıya ev sahipliği yapıyor. Bu bakımdan emeği geçen başta birlik yöneticileri olmak üzere her türlü desteği veren kurum, kuruluş ve bakanlıklarımıza teşekkür ediyorum. Bu tür organizasyonlar Türkiye üniversitelerinin uluslararasılaşma hedefine daha da yaklaşmasına, bu hedefi gerçekleştirmelerine vesile olacağı inancını taşıyorum. Bugün itibariyle 190’ı geçen ülkeden üniversitelerimize uluslararası öğrenciler gelmektedir. Bu Türk yükseköğretiminin aslında son yıllarda kazandığı ivmeyi de göstermesi bakımından fevkalade önemlidir. Türk üniversitelerinde bilhassa lisans ve lisansüstü düzeyde kalite güvencesinin sağlanmış olması yabancı dillerde eğitim vermiş olması, Türkçeyi bir üniversite öğrenim dili olarak bütün dünya ülkelerinden gelen öğrencilere anlatabilmesi, öğretebilmesi zannediyorum üniversitelerimizin en önemli, en ayrıcalıklı özelliklerinden birini teşkil etmektedir. İnşallah bu birliğin yapmış olduğu zirvenin başta komşu ülkelerimiz, akabinde Avrasya coğrafyasında bulunan ülke üniversiteleriyle ülkemizin üniversitelerinin bir araya gelmesine daha sıkı işbirlikleri yapmalarına vesile olmasını diliyor ve temenni ediyorum” dedi.



“Türkiye dünyada en çok uluslararası öğrenci çeken ilk 10 ülke arasında yer almaktadır”

Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan da, “Hizmet ihracatımız ülkemizin bu alandaki istikrarlı çalışmaları neticesinde sürdürülebilir bir artış trendini yakalamıştır. 2002 yılında 14 milyar dolar olan hizmet ihracatı 2023 yılında 100 milyar dolara ulaşarak Türkiye tarihinde yeni bir rekora imza atmıştır. Hizmet sektörlerinin gelişmesi için büyük önem veriyoruz. 2021 yılında bakanlığımız bünyesinde bu alana özel olarak kurduğumuz genel müdürlük sayesinde başta eğitim sektörümüz olmak üzere hizmet sektörlerimizi daha derinlemesine hizmet vermek için yeni bir imkâna sahip olduk. Bakanlık olarak uluslararası hizmet ticaretini daha ileriye taşımak için çalışmalarımızı devam ettiriyoruz” ifadelerini kullandı.

Gürcan, “Uluslararası verilere göre Türkiye dünyada en çok uluslararası öğrenci çeken ilk 10 ülke arasında yer almaktadır. Bu yıl yenisi gerçekleşmekte olan Avrasya Yükseköğretim Zirvesi bölgemizdeki yükseköğretim kurumları arasında iş birliğini ve bilgi alışverişini geliştirmek için önemli bir organizasyondur. Eğitim sektörümüzün çıtasını yükseltmek ve hedeflerimize ulaşmak için gerek Avrasya Yükseköğretim Zirvesi gerekse diğer uluslararası iş birliklerimizin önemini biliyor ve bu iş birlikleri sayesinde ülke yükseköğretim alanında küresel bir cazibe merkezi olmaya devam edeceğine yürekten inanıyorum” şeklinde konuştu.



“En iyi sermaye ve yatırım, uluslararası standartlarda eğitim almış genç nesillerdir”

EURAS ve EURIE Genel Başkanı Doç. Dr. Mustafa Aydın ise şunları söyledi:

“Küresel dünyada büyük bir değişim yaşanıyor. Tüm ülkelerin yapay zekânın potansiyel kazanımlarına yönelik ciddi adımlar attığı bir dönemden geçmekteyiz. Robotik sistemler, otomasyon, yapay zekâ ve biyoteknoloji alanlarındaki gelişmeler bambaşka bir geleceğe doğru bizlere yönlendirmektedir. Zamanın gerisinde kalmamak, zamanın geleceğini tasarlamak artık kaçınılmaz bir hale gelmiştir. Bu dönüşüm özellikle eğitim kurumlarının proaktif şekilde uyum sağlamalarını gerektirmekte, dinamik bir sürecin eğitim ve eğitim kurumlarına dönüşen dünya ile uyum içinde olmak zorunluluğunu da beraber getirmektedir. Hala geleneksel eğitim anlayışında ısrarcı olanların yarının dünyasında kendilerine yer bulamayacakları da çok hafif gelecektir. En iyi sermaye ve yatırım, uluslararası standartlarda eğitim almış genç nesillerdir. Şunu asla unutmamalıyız; bir ülkenin eğitim sistemi ve bilim üreten üniversiteleri ne kadar güçlü ise o ülkede o kadar güçlü sayılır.”



“270 kurum, 156 konuşmacıyla 62 panel”

EURIE 2024 ile eş zamanlı Imagine Tomorrow Girişimcilik ve İnovasyon etkinliğinde ise 100'ün üzerinde girişimci stantları ile projelerini sunacak. Zirve'de, 67 ülkeden 270 kurum, 156 konuşmacıyla 62 panel, seminer ve konferansta birçok farklı alan dünyadan üniversitelerin üst düzey temsilcileriyle ele alınacak.

Kurulan fuar alanında 60’tan fazla ülkeden gelen yükseköğretim kurumları ve diğer paydaşlar bire bir görüşmelerle uluslararası akademik iş birlikleri geliştirecek ve yeni projeler, öğrenci ve öğretim elemanı değişim programları gibi konularda ortaklıklar oluşturacaklar.

Konferans programında 50’den fazla eşzamanlı oturumda, yükseköğretimde uluslararasılaşma trendleri, dünyada uluslararası öğrenci hareketliliği, Erasmus+, uluslararası projeler, yurtdışı değişim programları, dijital dönüşüm, kalite güvencesi ve uluslararası sıralamalar gibi konular ele alınacak.