İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla harekete geçen Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin “suç işlemek amacıyla örgüt kurma” ve “piyasa dolandırıcılığı” suçlarını işledikleri iddiasıyla operasyon düzenledi.

Soruşturma dosyasına göre, şüphelilerin organize şekilde hareket ederek Atlantis Yatırım Holding hisselerinde yapay fiyat ve işlem hacmi yarattıkları, bu yolla yatırımcıları yanıltarak haksız kazanç elde ettikleri öne sürülüyor. Gözaltına alınan kişilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda dijital materyallere ve bazı evraka el konulduğu bildirildi.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ve Borsa İstanbul yetkililerinin de katkısıyla yürütülen soruşturmanın derinleştirilerek devam ettiği, olayda başka kişi ya da kurumların bağlantısının olup olmadığının da araştırıldığı öğrenildi.

Yetkililer, yatırımcıları sermaye piyasalarında dikkatli olmaları konusunda uyarırken, manipülasyon ve dolandırıcılık faaliyetlerine karşı mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı.

Atlantis Yatırım Holding A.Ş. tarafından ise olayla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.