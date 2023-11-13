Yazar Sevan Nişanyan, 100 yaşındaki Cumhuriyetimizin kurucusu büyük önder Mustafa Kemal Atatürk için yaptığı saygısız imalarla büyük tepki çekti.

Yazar Sevan Nişanyan bu kez Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk hakkında yaptığı arsız imalarla gündemde. Cephede en önde savaşıp zaferler kazanan ve bir devlet kuran Atatürk'ü "genç yaşından itibaren yüksek libidosuyla maruf olmuş kişi" olarak tanımlayan Nişanyan'ın saygısızca sözleri tepki çekti.

Sevan Nişanyan'ın Mustafa Kemal Atatürk hakkındaki sözleri sosyal medyada eleştiri oklarının hedefi haline geldi. Nişanyan, Atatürk'ü kız çocuklarını evlat edinmesi üzerinden hedef aldı, çirkin imalarda bulundu.

KIZ ÇOCUKLARINI EVLAT EDİNMESİNE TAKILDI

Atatürk'ün devlet başkanı olduğunu belirten Nişanyan, "Özellikle yüksek libidosuyla genç yaşından itibaren maruf olmuş bir kişi neden çok sayıda kız çocuğu evlatlık edinir?" diye sordu ve şöyle devam etti:

"Erkek çocuğu olsa, diyeceksin kendi evladı olmadığı için miras bırakacak birisi falan gibi bir düşünce... Hep kız çocukları evlat edinmiş.

İkincisi, bu kız çocukları onun özel dairesini paylaşıyor. Yani geceleri onlarla yalnız kalıyor devlet başkanı. Bu, kabul edilebilecek bir durum mudur değil midir? Sizin takdirinize bırakıyorum. İşin ayrıntısını bilen kimse yok, dolayısıyla iddiada bulunmak fazla olur.

Bu çocuklar Dolmabahçe Sarayı'ndaki ve Çankaya'daki yatak odasının bulunduğu özel dairede kalıyor bu çocuklar. Bugün bir devlet başkanı veya üst düzey bir siyaset adamı böyle bir yaşam tarzına sahip olsa insanlar ne düşünür, ne tür itirazlar dile getirilir, düşünmek lazım."

Atatürk'ün sadece kız çocuklarını evlat edindiğini söyleyen Nişanyan'ın, Ulu Önder'in manevi oğulları Abdürrahim Tuncak ve Yalovalı Sığırtmaç Mustafa adıyla bilinen Mustafa Demir'den söz etmemesi dikkatlerden kaçmadı.

Sevan Bedros Nişanyan, 21 Aralık 1956 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiş, etimoloji alanındaki çalışmalarıyla tanınan bir Türkiye Ermenisi yazardır. Agos ve Taraf gibi önemli yayın organlarında köşe yazarlığı yapmış olan Nişanyan, aynı zamanda bir dizi seyahat kitabı da kaleme almıştır. 2004 yılında Ayşenur Zarakolu Özgür Düşünce Ödülü'nü kazanmıştır. Ancak, hayatında çeşitli dönemeçlere sahne olan Nişanyan, özellikle hapis cezaları ve sürgün yaşantısı ile de gündeme gelmiştir.

Sevan Nişanyan Kaç Yaşındadır?

Sevan Nişanyan şuanda 66 yaşındadır.

Sevan Nişanyan Ne İş Yapıyor?

1956 yılında Türk-Ermeni bir ailede doğan Nişanyan, Pangaltı Mıhitaryan Okulu'nda ilk öğrenimini tamamlamış ve Milliyet gazetesinin düzenlediği bir yarışmada üçüncülük elde etmiştir. Ortaöğrenimini Işık Lisesi ve Robert Lisesi'nde tamamlayan Nişanyan, 1974 yılında ABD'ye giderek Yale Üniversitesi'nde felsefe eğitimi almış ve ardından Columbia Üniversitesi'nde siyaset bilimi doktorasına başlamıştır.

Bilgisayar programcılığı alanında da faaliyet gösteren Nişanyan, 1984-1985 yıllarında Commodore 64 bilgisayarını Türkiye'ye getiren firmanın kurucusu olmuştur. Aynı dönemde Commodore adlı bilgisayar dergisinin de kurucusu ve yazarı olarak bilinmektedir. Ayrıca, birçok yayınevi için seyahat kitapları yazmış ve Türk turizmine yeni bir perspektif kazandırmaya çalışmıştır.

Özellikle 1998 yılında yayımlanan "Küçük Oteller Kitabı," Türk turizminde kitle turizminin dışında bir yön bulma çabasının bir yansımasıdır. Nişanyan, aynı zamanda etimoloji alanında önemli bir çalışma olan "Sözlerin Soyağacı: Çağdaş Türkçenin Etimolojik Sözlüğü" adlı eseriyle de tanınır.

Nişanyan'ın siyasi eleştiriler içeren "Yanlış Cumhuriyet: Atatürk ve Kemalizm Üzerine 51 Soru" adlı kitabı, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş dönemine ilişkin eleştirel bir bakış sunmaktadır.

Şirince köyüne yerleştiği 1995 yılında geleneksel mimariyi canlandırmak amacıyla başlattığı projelerle de tanınan Nişanyan, bu köyde Nişanyan Evleri adlı oteli işletmiş ve Likya bölgesi üzerine çalışmalar yapmıştır. Aynı zamanda Nesin Matematik Köyü'nün kurulmasına öncülük etmiş ve matematik eğitimi konusundaki özgün çalışmalara katkıda bulunmuştur.

Sevan Nişanyan Evli mi, Eşi Kim?

Özel hayatında üç evlilik yapmış olan Nişanyan'ın beş çocuğu vardır. 2019 yılında Yunanistan'ın Sisam adasında Ira Tzourou ile evlenmiş ve Yunanistan vatandaşlığına geçmiştir. Açık sözlü bir ateist olarak kendisini tanımlayan Nişanyan, yaşamı boyunca Türkiye'de birçok dava ile karşılaşmış, hapis cezaları almış ve sürgün yaşamış bir yazar olarak öne çıkmıştır.