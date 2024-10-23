Bu yenilikçi çözüm, askeri operasyonlarda ihtiyaç duyulan tüm seyrüsefer ve görev planlama verilerini tekbir paket altında toplayarak, operasyonel etkinlik ve güvenliği maksimum düzeye çıkarmayı amaçlıyor.

SAHA EXPO’da MILOpsDATA Lansmanına İlgi Yoğundu



KEYVAN, askeri operasyonlar için tasarlanmış öncü ürünü MILOpsDATA'yı Türkiye'nin en büyük savunma sanayii fuarlarından SAHA EXPO 2024'te tanıttı. KEYVAN standında gerçekleştirilen lansmanda, yerli ve yabancı birçok savunma sanayi temsilcisine detaylı bir demo sunumu yapıldı. Ziyaretçilere, askeri operasyonlarda ihtiyaç duyulan seyrüsefer ve görev planlama verilerini tek bir paket halinde sunan MILOpsDATA’nın operasyonel etkinlik ve güvenlik avantajları aktarıldı. Lansman sırasında, ziyaretçiler uluslararası otorite tarafından onaylı bu ürünün sağladığı detaylı hava sahası verilerini ve uçuş güvenliğine katkıda bulunan özelliklerini yakından değerlendirme fırsatı buldu.

Askeri Operasyonlar için Kapsamlı ve Detaylı Hava Sahası Verileri



MILOpsDATA, karmaşık askeri operasyonlar için özel olarak tasarlanmış detaylı hava sahası verileri ve çözümler sunmaktadır. Bu kapsamlı çözüm, uçuş ve görev planlaması, elektronik uçuş çantası (EFB), dijital uçuş haritaları, özelleştirilmiş uçuş prosedür kodlamaları, özel aktivite alanları ve kısıtlı hava sahaları verileri gibi pek çok kritik veriyi içermektedir. Ayrıca, gerçek zamanlı NOTAM ve METAR/TAF gibi güncel hava durumu bilgilerini de kullanıcılarına sunuyor.

Kullanıcı Dostu ve Güncellenebilir EFB Çözümü



MILOpsDATA’nın EFB çözümü, operasyonel gereksinimlere uygun ve yeni ihtiyaçlara göre güncellenebilen esnek bir yapıya sahip. Pilotlar, dijital harita, uçuş planları ve güncel hava durumu verilerine iPad uyumlu sistem üzerinden kolayca erişim sağlayabilir. Bu özellikler, pilotların operasyonel gereksinimlerini karşılamanın yanı sıra kullanım kolaylığı sunan bir arayüzle kullanıcı deneyimini üst seviyeye taşıyor.

MILOpsDATA ile Operasyonel Mükemmellik ve Güvenlik



Askeri uçaklar ve İHA'lar (İnsansız Hava Araçları) ile SİHA'ların (Silahlı İnsansız Hava Araçları)Türkiye’den dünya pazarına yönelik satışlarının devam ettiği bir dönemde, MILOpsDATA çözümü, bu araçların etkinliğini artırmakta önemli bir rol oynamaktadır. KEYVAN, askeri operasyonlar için geliştirdiği MILOpsDATA ile özel faaliyet alanları, sınırlı hava sahaları, tehlike bölgeleri ve yasak bölgeler gibi kritik hava sahası verilerini kapsamlı bir şekilde sunarak VIP uçaklar, polis ve ambulans hizmetleri, askeri nakliye ve özel kuvvet helikopterleri için gerekli NavDB dosyalarının hazırlanmasında stratejik destek sağlıyor. İleri teknolojileri ve geniş kapsamlı hizmetleri birleştiren bu yenilikçi çözüm, operasyonel güvenlik ve etkinliği artırarak kullanıcıların tüm veri ihtiyaçlarını tek bir pakette karşılamayı hedefliyor.

Ekonomide MILOpsDATA'nın Etkisi



MILOpsDATA, yalnızca askeri operasyonların etkinliğini artırmakla kalmayıp, aynı zamanda Türkiye ekonomisine de önemli katkılarda bulunmaktadır. Savunma sanayinin büyümesi, yerli üretimin artması ve yeni teknolojilerin geliştirilmesi, ekonomik kalkınma açısından kritik bir öneme sahiptir. MILOpsDATA gibi yenilikçi çözümler, Türkiye’nin savunma sanayinde rekabetçi bir avantaj elde etmesine olanak tanırken, yurtiçindeki üretim süreçlerinin güçlenmesine de katkıda bulunmaktadır. Bunun yanı sıra, yerli ve uluslararası pazarlarla iş birliği yaparak, Türk savunma sanayisinin global ölçekteki görünürlüğünü artırmakta ve ekonomik büyümeye destek sağlamaktadır. Bu da, istihdamın artması ve sektördeki yenilikçi çözümlerin gelişimini teşvik ederek, Türkiye’nin genel ekonomik dinamizmini güçlendirmektedir.