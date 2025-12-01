Sarp Sınır Kapısı’nda 32 Bini Aşkın Tır Geçişi

Kasım ayında Sarp Sınır Kapısı’ndan 13 bin 221 giriş, 19 bin 441 çıkış olmak üzere toplam 32 bin 662 tır geçti. İhracat trafiğindeki artış, çıkış yapan araç sayısında belirgin şekilde hissedildi.

Günlük ortalamaya bakıldığında Sarp’ta her gün yaklaşık 441 tır giriş, 648 tır çıkış işlemi yapıldı. Ay boyunca bu yoğunluğun devam etmesi, yıl sonu sevkiyatlarının hızlandığını ortaya koydu.

Aktaş ve Türkgözü Kapılarında 16 Bin Araca Yakın İşlem

Bölgedeki diğer kapılarda da dikkat çekici hareketlilik yaşandı.

Aktaş Gümrüğü: 7 bin 166 giriş, 4 bin 82 çıkış ile toplam 11 bin 248 tır

Türkgözü Gümrüğü: 3 bin 596 giriş, 1 bin 212 çıkış ile toplam 4 bin 808 tır

Bu veriler, Sarp’ın tek başına diğer iki kapının toplamından daha yüksek bir işlem hacmine sahip olduğunu gösterdi.

Doğu Karadeniz Lojistiğinde Artan Yoğunluk

Kasım ayında toplam 48 bini aşan tır trafiği, Türkiye’nin ticaret hacmindeki yükselişi ve Doğu Karadeniz’in stratejik lojistik önemini bir kez daha ortaya koydu. Bölgedeki sınır kapılarında artan hareketliliğin yıl sonuna kadar sürmesi bekleniyor.