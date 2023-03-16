Ordu’da trafik kazası: 1 yaralı

Ordu’da lüks 2 cipin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Perşembe ilçesine bağlı Efirli Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yalçın A. idaresindeki 34 YK 7753 plakalı lüks cip ile Bayram Y.’nin kullandığı 34 GM 3052 plakalı lüks cip çarpıştı. Kazanın şiddetiyle Yalçın A. idaresindeki araç taklalar atarak yolun alt kısmında bulunan araziye devrildi. Kaza nedeniyle yaralanan sürücü Yalçın A., ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından Ordu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazada hurdaya dönen araçlar çekici yardımıyla olay yerinden kaldırılırken, polis ekipleri inceleme başlattı.