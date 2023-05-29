Ölümlü kazanın güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı

Zonguldak’ın Gökçebey ilçesinde 1 kişinin hayatını kaybettiği, 1 kişinin yaralandığı trafik kazasının güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.

Edinilen bilgiye göre B.A. yönetimindeki 67 ABJ 027 plakalı Volkswagen marka hafif ticari araç; Devrek istikametinden Zonguldak istikametine gittiği sırada Gökçebey kavşağından Ankara yolu üzerine dönüş yapmak isteyen isteyen Hasan Kırmızı idaresindeki 06 U 9833 plakalı otomobille çarpıştı. Hurdaya dönen otomobilde sıkışan, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kurtarılan Hasan Kırmızı, kaldırıldığı Devrek Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Aynı araçta bulunan kızı Ayşenur Kırmızı da ambulansla Çaycuma Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. Kaza sebebiyle trafik kontrollü olarak sağlanırken, kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.