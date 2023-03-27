Minibüsün çarptığı çocuk hayatını kaybetti

Niğde’de meydana gelen trafik kazasında, minibüsün çarptığı 6 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Merkez Kiledere Beldesi’nde meydana gelen kazada, B.Ç. (22) idaresindeki 50 ZC 433 plakalı minibüs, iddiaya göre yola bir anda çıkan 6 yaşındaki B.E.F.’ye çarptı. Haber verilmesi üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Küçük çocuk sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Hastaneye kaldırılan çocuk, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybederken, sürücü de gözaltına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.