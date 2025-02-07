Doğası, ahşap mimarisi, sessizliği ve kültürel dokusuyla dikkat çeken Şavşat, son yıllarda hem yerli hem de yabancı turistlerin ilgisini çekiyor. Özellikle Karagöl ve Sahara Yaylası’ndaki göller, kış turizmi için en gözde bölgeler arasında yer alıyor.

1994 yılında milli park statüsüne kavuşan Karagöl-Sahara Milli Parkı, toplamda 3 bin 251 hektarlık bir alana sahip olup, Karagöl ve Sahara Yaylası olmak üzere iki ana bölümden oluşuyor. Yüzde 57’si ormanla kaplı Artvin, her mevsim farklı bir güzellik sunuyor. Milli Park’ın 2 bin 400 metre rakımda yer alan kısımlarında, Kocabey Köyü yaylası ve kışlasındaki ahşap yayla evleri ve karla kaplı ağaçlar, ziyaretçilere muazzam bir manzara sunuyor.

Doğal ve yaşlı ormanlar içinde bulunan ladin, sarıçam ve köknar ağaçlarının etrafında kurulan yayla evlerinin çatıları karla kaplanırken, karayolunda seyahat edenler bu muazzam manzarayı fotoğraflamak için sıkça duruyor. Karayolu kenarındaki ormanlık alan, kışın beyaz örtüsüyle adeta kartpostallık görüntüler sunuyor. Karagöl-Sahara Milli Parkı, kış turizmiyle öne çıkan Artvin’in en güzel yerlerinden biri olarak doğaseverlerin ilgisini çekmeye devam ediyor.