İhbar üzerine, Artvin Belediyesi ve AFAD ekipleri hızlı bir şekilde olay yerine intikal etti. Ekipler, otelin çevresinde güvenlik önlemleri alarak, olası ek kaymaların önüne geçmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Olayda herhangi bir can kaybı yaşanmazken, otelde bulunan misafirlerin güvenliği sağlandı. Yetkililer, bölgedeki toprak kayması tehlikesine karşı vatandaşları uyararak, önümüzdeki günlerde yerel yönetimlerin, olası afetlere karşı daha dikkatli olmaları gerektiğini belirtti.

Artvin’de son dönemde etkili olan aşırı yağışların, özellikle heyelan riski taşıyan bölgelerde benzer olaylara yol açmasından endişe ediliyor.