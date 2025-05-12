Ailenin uzun yıllardır baktığı inek, son iki yılda arka arkaya ikiz doğumlar yaparak dikkat çekmişti. Ancak bu yıl yaşanan dördüz doğum, sadece aile bireylerini değil, bölgedeki veterinerleri de hayrete düşürdü. Doğumdan kısa süre sonra buzağılardan biri ne yazık ki yaşamını yitirirken, diğer üç buzağı sağlıklı bir şekilde büyümeye devam ediyor.

Ailenin büyüklerinden 58 yaşındaki Şengül Tatar, yaşadıkları mutluluğu şu sözlerle dile getirdi:

"Çocukluğumdan bu yana hayvancılıkla iç içeyiz. Hem küçükbaş hem büyükbaş hayvanlarımız var. İneğimiz bizim için çok özel. Son iki yıldır ikiz doğuruyordu, bu sene ise dördüz doğurunca şaşkınlığımız ikiye katlandı. Ama çok da mutlu olduk. O artık sadece bir hayvan değil, aileden biri gibi. Onu el üstünde tutuyoruz."

Uzmanlar, büyükbaş hayvanlarda genellikle tek ya da ikiz doğumların görüldüğünü, dördüz doğumun ise istisnai bir durum olduğunu belirtiyor. Tatar ailesinin yaşadığı bu özel doğum, köy halkı arasında da konuşulan ilginç bir olay haline geldi.