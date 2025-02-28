Vatandaşlar, metrelerce yüksekliğe ulaşan kar kütlelerini sanata dönüştürerek dev bir boğa heykeli yaptı. Özellikle gece ışıklandırmasıyla daha da etkileyici bir hale gelen kar boğası, görenlerin ilgisini çekti. Sosyal medyada da büyük beğeni toplayan bu çalışma, Artvin’in zorlu kış şartlarını eğlenceli bir şekilde karşıladığını gösterdi.

Kar yağışının devam ettiği bölgede ulaşım zaman zaman aksarken, belediye ekipleri de yolların açık kalması için çalışmalarını sürdürüyor. Artvinliler ise karın zorluklarını sanata dönüştürerek soğuk havayı ısıtan görüntüler ortaya çıkarıyor.

Artvin’de cadde ve sokaklarda imece usulü kar temizliği

Artvin’de yoğun kar yağışı sonrası cadde ve sokakların kardan temizlenmesi için çalışma yapan belediye ekiplerine farklı birimlerdeki belediye çalışanları ve vatandaşlar destek oldu. Belediye ekipleri ve vatandaşlar, kar temizleme çalışmalarını imece usulüyle sürdürürken, gece ise cadde ve sokaklarda biriken karlar kamyonlarla taşındı.